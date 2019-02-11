﻿ Во время акции "Сердцем к сердцу 2019" собрано более 7000 евро для Детской больницы, Mixnews.lv

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Во время акции «Сердцем к сердцу 2019», прошедшей в Риге с 8 по 10 февраля, была собрана большая сумма - 7371.93 евро и 21 доллар. Все средства пойдут в Фонд детской клинической университетской больницы BSF.LV в поддержку деток, болеющих онкологическими заболеваниями.

Спасибо организаторам этого прекрасного и доброго дела - Елене Тоновой и всей чудесной команде Сердцем к сердцу /No Sirds Sirdij - помощникам и волонтерам. Три дня, с раннего утра до позднего вечера, они встречали людей, пришедших на акцию в торговый центр Spice поделиться сердечным теплом, рассказывали, объясняли, помогали сделать выбор. А до этого была большая подготовительная работа. Каждая из поделок на стенде, сделанная руками участников акции, была настоящим маленьким чудом. Результат акции отличный! Как хорошо, что у нас есть такие мероприятия и люди, делающие мир добрее!

Во время акции "Сердцем к сердцу" проводится благотворительная ярмарка, в которой отдаются за пожертвования изделия, собранные со всей Латвии. Это и поделки из детских садов и школ, а также работы дизайнеров, художников и профессиональных студий.

Акция проводится уже с 2012 года и стала для многих латвийцев важным и значимым событием. В 2017 году было собрано 4222,35 евро, а 2018 год - 5450 евро. "Цен у нас нет, - рассказывает организатор мероприятия, - главное, чтобы люди понимали зачем и для чего они жертвуют, приобретая ту или иную поделку. Это настоящие качели – кто-то берёт маленькую открытку, сделанную трёхлеткой, и оставляет внушительную сумму, а кто-то находит возможность приобрести дизайнерскую вещь «по выгодной цене».

В акции принимают участие тысячи людей. Результат собирается по крупицам и это очень большая работа. Вначале собрать поделки для ярмарки, потом организовать мероприятие и на протяжении трёх дней проводить благотворительную ярмарку, рассказывать людям о тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. В этом году волонтёрами стали люди из разных городов – это и рижане, и команда из Юрмалы, и постоянные участницы акции из Огре.

Стенд посетили также известные люди. Историк моды Александр Васильев выбрал для себя галстук-бабочку и брошь, которую собирается надеть для передачи «Модный приговор», телеведущая Майя Силова нашла очаровательный конвертик для открытки, а гуру стиля Жанна Дубска передала для акции две свои книги с автографами, а забрала за пожертвование маленькую игрушку-свинку из пробки, сделанную ребёнком.

Для того, чтобы не пропустить информацию, связанную с акцией, организаторы приглашают присоединиться к страничке в сети Facebook.Именно там будет появляться самая оперативная информация, связанная с акцией «Сердцем к сердцу» уже на 2020 год.

Организаторы выражают огромную благодарность всем, кто принял участие в акции и надеятся, что в следующем году мероприятие также состоится при поддержке большого количества неравнодушных, сердечных людей.