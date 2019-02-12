﻿ СМИ: в Латвии в продажу попали отравленные пестицидами розы из Африки, Mixnews.lv

Общество |

Из-за высоких затрат на энергоресурсы и неспособности конкурировать с импортными розами из африканских стран, крупнейший в Латвии питомник роз Bumbieru rozes, который находится в Семской волости Тукумского края, решил заметно сократить цветочный бизнес. Об этом сообщает передача Латвийского телевидения "Запрещенный прием", пишет KasJauns.

Как отмечают журналисты, теперь вместо роз в хозяйстве выращивают огурцы и клубнику. Однако, несмотря на то, что африканский розовый бизнес переживает подъем, согласно проведенным анализам, практически все африканские розы содержат себе остатки тех пестицидов, которые запрещены для использования в Евросоюзе и при контакте с которыми цветочным продавцам стоит быть особенно осторожными.

"Да, к сожалению, мы больше не видим особой перспективы для выращивания роз, потому что с годами на самом деле резко выросли расходы на производство и возможность повышения цен мы полностью исключаем. Цены на импортные розы фактически не увеличиваются и, в конце концов, у повышения цент тоже есть какой-то предел", - рассказала журналистам руководитель питомника Bumbieru rozes Эва Бумбиере.

Как сообщает передача, из почти двух гектаров площади, отведенной под розы, для выращивания этих цветов теперь используется лишь шестая часть. На большей части питомника теперь планируется выращивать огурцы и клубнику.

"Коллеги в Балтии уже много лет назад перешли на выращивание овощей и мы одни такие остались", - отметила Бумбиере.

В целом, розы все меньше выращивают не только в Латвии, но и в других странах Европы, например, в Нидерландах. В основном на рынке предложены розы из таких стран как Кения, Эфиопия и Эквадор, где климат для выращивания этих цветов является более благоприятным, а также существует больше свободы в использовании пестицидов, отмечает передача.

По заказу "Запрещенного приема" были проведены анализы семи образцов роз - три из них были куплены в странах Западной Европы, четыре - в Латвии. Остатки 18 различных пестицидов были зафиксированы в образцах, купленных в Германии, в магазине Kaufland. В розах, купленных в латвийском Rimi, было найдено 15 различных веществ - цветы были поставлены в Латвию из Кении. Как отмечают журналисты, десять из этих веществ запрещены в Евросоюзе.

Например, к запрещенным относится обнаруженный в розах из латвийского Rimi и купленных в Германии цветах инсектицид ацефат. Кроме того в латвийских розах с цветочного рынка "Сакта" и в розах из Германии был обнаружен фунгицид - фенамидон. Его использование в ЕС также запрещено.

Согласно законодательству, использовать эти пестициды в выращивании растений на территории ЕС запрещено, однако ввозить цветы с содержанием пестицидов разрешено.

Представитель лаборатории Bior Ингус Перконс указал, что напрямую эти вещества не вредны для покупателей, поскольку розы никто не ест. Однако, по его словам, нельзя разрешать животным пить воду, в которой стояли цветы, не стоит и завядшие цветы кидать в компостные кучи. Перконс отметил, что флористам и продавцам нужно регулярно мыть руки и носить перчатки, чтобы не спровоцировать аллергию.

Фото: pixabay.com