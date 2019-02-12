﻿ Исследователи: люди уезжают из Латвии из-за низкой зарплаты, Mixnews.lv

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Исследователи: люди уезжают из Латвии из-за низкой зарплаты (32)

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Общество | 12 февраля 2019 года, 07:49

За последние 15 лет Латвию покинули около 300 000 человек. Исследователи считают, что главной причиной для отъезда латвийцев является слишком низкий уровень дохода. Обычно, люди, которые уезжают из Латвии, по большей части делают это, потому что в других странах можно больше заработать. Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на телеканал TV3.

Как отмечают журналисты, около 40% уехавших латвийцев (более 120 000 человек) подумали бы возвращению в Латвию, если бы им была гарантирована хорошо оплачиваемая работа и социальная стабильность. Проживающим за границей латвийцам важно, чтобы их детям было легко интегрироваться в школе. Также экспатов интересует, смогут ли они получить жилье, переехав обратно в Латвию.

Исследователи считают, что без мудрой политики иммиграции, число населения в Латвии будет только падать.

"Мы понимаем, что мы не можем выжить только с помощью возврата эмигрантов, нам не будет достаточно и только увеличения рождаемости. Необходимо хоть какое-то число иммигрантов, чтобы как-то компенсировать последствия многолетней эмиграции", - отметил специалист по вопросам миграции, профессор Латвийского университета Михаил Хазан.

Он указал, что работодатели уже чувствуют нехватку рабочей силы, речь идет не только о низкоквалифицированном персонале.

"Возникнут еще большие проблемы в связи с новыми технологиями, с роботизацией, с дигитализацией, где нам не просто необходимы рабочие руки, но и рабочие мозги с абсолютно другими умениями", - подчеркнул Хазан.

Эксперт также указал, что нужно стремительно совершенствовать программы вечного образования и перестать обучать людей по тем профессиям, которые обречены на замену роботами.

Напомним, в этом году Министерство охраны среди и регионального развития продолжит проект реэмиграции, в госбюджете на это предусмотрено 152 640 евро.

Фото: pexels.com

Комментарии 32
Ух ты!1 день назад
Чтобы понять, что люди уезжают из-за низких зарплат, надо было целый штат дармоедов-исследователей назначить. Кучеряво живём! Видимо эти деньги 152 640 евро и осядут в карманах этих исследователей и иже с ними. Хорошо пристроились.
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Well1 день назад
Ха, правители в своём амплуа. 300 тысяч уехавших - очень сильно заниженная цифирь. А титульные вообще считают, что количество населения не изменилось. Всё время говорят, что в Латвии проживает 2 мильёна человек. Брехня очевидная. Сделали бы перепись, узнали бы истину.
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Янис1 день назад
Надо не о реэмиграции думать, а чтобы удержать тех кто остался, тем кто уехал нахрена сдалась эта Латвия, они уже там устроились и интегрировались. У них любовь к Латвии это чисто на выборы только сходить, чтоб поднасрать. Латвия развивалась при попытке построить коммунизм, капитализм восприняля как мрази и твари, разворовать и растащить.
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