﻿ Исследователи: люди уезжают из Латвии из-за низкой зарплаты, Mixnews.lv

Общество |

За последние 15 лет Латвию покинули около 300 000 человек. Исследователи считают, что главной причиной для отъезда латвийцев является слишком низкий уровень дохода. Обычно, люди, которые уезжают из Латвии, по большей части делают это, потому что в других странах можно больше заработать. Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на телеканал TV3.

Как отмечают журналисты, около 40% уехавших латвийцев (более 120 000 человек) подумали бы возвращению в Латвию, если бы им была гарантирована хорошо оплачиваемая работа и социальная стабильность. Проживающим за границей латвийцам важно, чтобы их детям было легко интегрироваться в школе. Также экспатов интересует, смогут ли они получить жилье, переехав обратно в Латвию.

Исследователи считают, что без мудрой политики иммиграции, число населения в Латвии будет только падать.

"Мы понимаем, что мы не можем выжить только с помощью возврата эмигрантов, нам не будет достаточно и только увеличения рождаемости. Необходимо хоть какое-то число иммигрантов, чтобы как-то компенсировать последствия многолетней эмиграции", - отметил специалист по вопросам миграции, профессор Латвийского университета Михаил Хазан.

Он указал, что работодатели уже чувствуют нехватку рабочей силы, речь идет не только о низкоквалифицированном персонале.

"Возникнут еще большие проблемы в связи с новыми технологиями, с роботизацией, с дигитализацией, где нам не просто необходимы рабочие руки, но и рабочие мозги с абсолютно другими умениями", - подчеркнул Хазан.

Эксперт также указал, что нужно стремительно совершенствовать программы вечного образования и перестать обучать людей по тем профессиям, которые обречены на замену роботами.

Напомним, в этом году Министерство охраны среди и регионального развития продолжит проект реэмиграции, в госбюджете на это предусмотрено 152 640 евро.

Фото: pexels.com