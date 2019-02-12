﻿ Мокрый снег с дождем: осадки на большей части территории Латвии, Mixnews.lv

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Сегодня, 12 февраля, на всей территории страны ожидается дождь и снег. Местами выпало уже от 5 до 10 см снега. Скорость ветра в порывах будет достигать 12-16 м/сек., на морском побережье - 17-22 м/сек.

Днем с запада осадки начнут ослабевать, облачность уменьшится, выглянет солнце. На востоке Латвии сохранится пасмурная погода со снегом и метелью.

В Риге дождь сменится сильной метелью, которая закончится днем. Скорость северо-западного ветра в порывах будет достигать примерно 20 м/сек.

Trešdien no rīta un dienā no valsts rietumiem debesis apmāksies, snigs un līs. D un ZR vējš, Kurzemes piekrastē brāzmās līdz 17 m/s. Min t. 0..-8°; max t. -1..+3°, Kurzemē līdz +5°. — Jānis Trallis (@meteozinas) 12 февраля 2019 г.

По оценкам синоптика Яниса Траллиса, за два дня в Видземе, в том числе и в Риге, сумма осадков может составить 30 мм. Порывистый северный ветер принесет в Латвию небольшое похолодание: уже в ночь на среду столбик термометра может опуститься до отметки в -10 градусов.

Во второй половине недели в Латвии начнет усиливаться влияние антициклона, поэтому небо прояснится, ветер утихнет, и осадков станет меньше. К концу недели в страну придет краткосрочное потепление: до + 9 градусов. При этом, возможно, сохранится сухая и ясная погода.