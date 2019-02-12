﻿ В Милгрависе из-за ям сразу несколько машин прокололи себе колеса, Mixnews.lv

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В Милгрависе из-за ям сразу несколько машин прокололи себе колеса (44)

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Общество | 12 февраля 2019 года, 08:30

В Риге, в районе Милгравис, вечером 11 февраля сразу несколько автомобилей из-за ям на дороге повредили колеса, диски, а также получили другие повреждения транспорта. Об этом сообщает очевидец, который выложил видео на страницу группы Vecmilgravis в Facebook.

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Мужчина рассказал, что как минимум шесть автомобилей попали в яму с лужей и пробили себе колеса. Он добавил, что жертв за весь день наверняка было больше. По его словам, все водители вынуждены были стоять на дороге с включенной аварийной световой сигнализацией и ждать помощи.

Очевидец также запечатлел сами ямы и уточнил, что максимальная разрешенная скорость движения на данном участке дороги составляет 70 км/ч.

В комментариях под видео другие пользователи начали указывать, что столкнулись с похожими проблемами и на других участках дороги, где тоже повредили свой транспорт.

Некоторые начали выкладывать фотографии с повреждениями автомобилей, другие отмечали, что "из-за скачков" в общественном транспорте люди даже получили травмы.

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Напомним, по данным Latvijas Valsts ceļi, в аварийном состоянии нынешней зимой находятся 296 км главных государственных автодорог, 1 440 км региональных и 3 764 км местных автодорог, что в совокупности составляет 5 500 км всех дорог Латвии. Для сравнения расстояние от Риги до Лондона и обратно 4790 км.

Также Latvijas Valsts ceļi призывает автоводителей информировать обо всех осложнениях дорожных условий, звоня по бесплатному круглосуточному телефону 80005555.

Комментарии 44
.1 день назад
лично я далеко не сторонник ушакова,но у тебя все сводится к одному, если бы мэром был бы латыш,да еще из нац.объединения,то все бы сверкало. а ям бы просто не существовало.
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Гы!1 день назад
Ну-ка, вслух и громко - кому принадлежат фирмы получающие подряды на ремонт улиц? Т.е. кому идёт основной навар от этого дела? Желательно с фамилиями и партийной принадлежностью.

ЗЫ. Только альтернативно одарённый может верить в то, что в латвии, с её "особой ситуацией", кому-то с русской фамилией будет позволено хомячить всё в одну харю (если вообще будет позволено хомячить). Тем более - в Риге (если даже из всяких Латгалий мэры в Ригу каждый месяц с чемоданчиком ездят. И далеко не к рижскому мэру)
5
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конечно1 день назад
На расчистку и ремонт дорог денег нет,за то их всегда с лихвой хватает на салюты и пышные праздники.
6
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