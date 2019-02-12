﻿ В Милгрависе из-за ям сразу несколько машин прокололи себе колеса, Mixnews.lv

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В Риге, в районе Милгравис, вечером 11 февраля сразу несколько автомобилей из-за ям на дороге повредили колеса, диски, а также получили другие повреждения транспорта. Об этом сообщает очевидец, который выложил видео на страницу группы Vecmilgravis в Facebook.

Мужчина рассказал, что как минимум шесть автомобилей попали в яму с лужей и пробили себе колеса. Он добавил, что жертв за весь день наверняка было больше. По его словам, все водители вынуждены были стоять на дороге с включенной аварийной световой сигнализацией и ждать помощи.

Очевидец также запечатлел сами ямы и уточнил, что максимальная разрешенная скорость движения на данном участке дороги составляет 70 км/ч.

В комментариях под видео другие пользователи начали указывать, что столкнулись с похожими проблемами и на других участках дороги, где тоже повредили свой транспорт.

Некоторые начали выкладывать фотографии с повреждениями автомобилей, другие отмечали, что "из-за скачков" в общественном транспорте люди даже получили травмы.

Напомним, по данным Latvijas Valsts ceļi, в аварийном состоянии нынешней зимой находятся 296 км главных государственных автодорог, 1 440 км региональных и 3 764 км местных автодорог, что в совокупности составляет 5 500 км всех дорог Латвии. Для сравнения расстояние от Риги до Лондона и обратно 4790 км.

Также Latvijas Valsts ceļi призывает автоводителей информировать обо всех осложнениях дорожных условий, звоня по бесплатному круглосуточному телефону 80005555.