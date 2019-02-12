﻿ В Риге опаздывает общественный транспорт, Mixnews.lv

В Риге опаздывает общественный транспорт (2)

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Общество | 12 февраля 2019 года, 08:31

Сегодня в Риге некоторые автобусы и троллейбусы могут отставать от графика на 5-12 минут, сообщает предприятие Rīgas satiksme.

Задержка автобусов на некоторых маршрутах составляет до 12 минут, троллейбусов - до 5 минут.

Трамваи курсируют без существенных задержек.

Сегодня, 12 февраля, на всей территории страны ожидается дождь и снег. Местами выпало уже от 5 до 10 см снега. Скорость ветра в порывах будет достигать 12-16 м/сек., на морском побережье - 17-22 м/сек.

Днем с запада осадки начнут ослабевать, облачность уменьшится, выглянет солнце. На востоке Латвии сохранится пасмурная погода со снегом и метелью.

В Риге дождь сменится сильной метелью, которая закончится днем. Скорость северо-западного ветра в порывах будет достигать примерно 20 м/сек.

Комментарии 2
Хаха1 день назад
Открою вам секрет полишинеля. На многих маршрутах расписание летнее и весеннее . В действии с мая 2015 года или с августа 2016. Оно не может соблюдаться ни при каких лайка апстаклях
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Patriot1 день назад
Laika apstàkli tiesàm nepateicìgi.
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