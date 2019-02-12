﻿ Таксисты соберутся на пикет у Минсообщения, Mixnews.lv

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Латвийский профсоюз таксистов сегодня в 10.00 проведет у здания Министерства сообщения пикет с целью привлечь внимание к критической ситуации в отрасли легковых такси и призвать ввести патентную плату, которая гарантировала бы водителям такси социальное страхование, сообщили в профсоюзе.

Главными лозунгами пикета будут "Против теневой экономики!" и "За социальные гарантии водителям такси!".

Как отметили в профсоюзе, уровень теневой экономики в отрасли очень высокий. "Предыдущий Сейм войдет в историю уникальным налоговым решением - социальным налогом обложены автомашины, а не их водители. Можно было легко предвидеть, что этот налог провалится, ведь такая модель не позволяет идентифицировать лиц, за которые внесен социальный налог. После этих изменений уровень теневой экономики не снизился, а водители такси остались без социального страхования", - пояснили в профсоюзе.

В отрасли пассажирских перевозок уплата социального налога является жизненно важной, поэтому таксисты призывают Минсообщения незамедлительно ввести патентную плату как инструмент уплаты налогов, гарантирующий таксистам социальное страхование.

Латвийский профсоюз таксистов был создан в 2008 году.

Фото: Flickr/-derjoe-