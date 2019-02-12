﻿ Латыш сбежал от жены-министра из Эстонии на Кубу, Mixnews.lv

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Новость о крахе брака министра образования Эстонии Майлис Репс стала самой громкой сенсацией последней недели в соседней стране, пишет Delfi.lv.

О том, что в жизни латвийского юриста и партнера в крупной международной юридической компании Sorainen Агриса Репса (в эстонской прессе употребляется такая транскрипция, хотя в оригинале его фамилия звучит как Репшс) появилась другая женщина, эстонские СМИ сообщили 1 февраля. Поводом стала опубликованная в социальных сетях фотография с новой пассией - пара отдыхала на Кубе. Позднее снимок был удален из открытого доступа, но, как пишут СМИ, в подписи говорилось о медовом месяце.

Эта новость стала шоком для его супруги Майлис. Несколько дней она хранила молчание, попросив "понять ее нежелание комментировать тему и желание оградить детей от освещения в прессе личных вопросов". Спустя неделю она нашла в себе силы прокомментировать ситуацию.

По словам министра, она узнала о другой женщине летом. "Первые признаки того, что что-то не так, можно было заметить еще летом: женщина всегда чувствует такие вещи. Но фраза "да, у меня другая" прозвучала только в конце июля", - рассказала Майлис Репс в интервью эстонскому порталу DELFI.

Супруги прожили вместе больше 20 лет, у них шестеро общих детей. Младшая дочь Шарлотте появилась на свет в 2017 году. По признанию Майлис Репс, рабочие обязанности не позволяли паре все время находиться вместе. "Да, мы не находимся ежедневно вместе, но у нас никогда не было крупных ссор, когда стороны берут паузу, чтобы подумать. Если ты видишь человека раз или два в месяц, а в остальное время общение происходит электронно, то ты и не ругаешься во время встреч, а занимаешься нужными делами", - рассказала эстонский министр.

Дети супругов о романе отца узнали из соцсетей.

"Отец опубликовал фото с Кубы и приписал, что это его новая будущая. В этом смысле у второй стороны все было хорошо продумано, - рассказывает женщина. - Детям я еще летом сказала, что отец не поедет с нами в путешествие, так как не хочет продолжать отношения в таком виде. И все. Трое детей находятся в подростковом возрасте, когда свои чувства, скорее, держатся в себе. Они сказали, что не хотят говорить на эту тему. Может, это период отрицания и попытка жить своей жизнью дальше. Но я наблюдаю за ними и если увижу, что случившееся начнет оказывать на них сильное влияние, то будем искать психолога".

Судя по всему, нынешняя пассия Агриса Репса его соотечественница. "Теперь у него есть возможность общаться на латышском языке, - говорит его жена, - быть в центре внимания". С другой стороны, она признает, что супруг говорил ей, что ему не хватает внимания жены. "Да, это для меня не секрет, говорил. Наверное, он чувствовал себя отторженным, особенно с рождением младшего ребенка, - говорит Майлис Репс. - Я верила, что однажды муж оглянется назад и скажет: эти несколько лет были трудными, но это оправдало себя. Эти светящиеся глаза, которые смотрят на себя снизу вверх и боготворят тебя, стоят всех приложенных усилий".

"Обо всем, что касается денег, нам с мужем придется договориться, когда будем разводиться, - продолжает она. - По эстонским законам минимальная сумма алиментов — 250 евро в месяц. Это в общей сложности как минимум 1500 евро".

Обиднее всего, по словам Майлис, что "после 20 лет отношений она оказалась недостойной соблюдения элементарных правил приличия".

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