﻿ Таксисты принесли траурный венок к дверям Минсообщения, Mixnews.lv

Таксисты принесли траурный венок к дверям Минсообщения (13)

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Общество | 12 февраля 2019 года, 11:31

Сегодня у Министерства сообщения прошел пикет водителей такси, которые требуют ввести патентную плату и гарантировать социальное страхование работников отрасли.

В пикете участвовало несколько десятков, которые держат в руках плакаты с лозунгами, а к дверям министерства принесли траурный венок. К 11 часам люди разошлись.

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Во время пикета вдоль здания министерства проехали около 40 такси, также машины, громко сигналя, двигались по ул. Гоголя.

Пикет проводит Латвийский профсоюз таксистов, который считает, что в отрасли очень высок уровень теневой экономики.

"Предыдущий Сейм войдет в историю уникальным налоговым решением - социальным налогом обложены автомашины, а не их водители. Можно было легко предвидеть, что этот налог провалится, ведь такая модель не позволяет идентифицировать лиц, за которые внесен социальный налог. После этих изменений уровень теневой экономики не снизился, а водители такси остались без социального страхования", - заявили в профсоюзе.

В отрасли пассажирских перевозок уплата социального налога является жизненно важной, поэтому таксисты призывают Минсообщения незамедлительно ввести патентную плату как инструмент уплаты налогов, гарантирующий таксистам социальное страхование.

Латвийский профсоюз таксистов создан в 2008 году.

Фото: Twitter/LTV Ziņu dienests

Комментарии 13
Алекс1 день назад
Что у нас за страна?Никакого позитива.То траурные флаги круглый год,теперь вот венки...
Какое то государство-кладбище на территории 65000 кв км.
Просто рекорд Гиннеса-самое большое кладбище в мире.
4
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Ю1 день назад
. И что?Венок выбросили , пошли допивать кофе.
2
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Вероника1 день назад
А не пойти ли в жопу этим таксистам? Охреневшие дорожные хамы!
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