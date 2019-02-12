﻿ Таксисты принесли траурный венок к дверям Минсообщения, Mixnews.lv

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Сегодня у Министерства сообщения прошел пикет водителей такси, которые требуют ввести патентную плату и гарантировать социальное страхование работников отрасли.

В пикете участвовало несколько десятков, которые держат в руках плакаты с лозунгами, а к дверям министерства принесли траурный венок. К 11 часам люди разошлись.

Во время пикета вдоль здания министерства проехали около 40 такси, также машины, громко сигналя, двигались по ул. Гоголя.

Пикет проводит Латвийский профсоюз таксистов, который считает, что в отрасли очень высок уровень теневой экономики.

"Предыдущий Сейм войдет в историю уникальным налоговым решением - социальным налогом обложены автомашины, а не их водители. Можно было легко предвидеть, что этот налог провалится, ведь такая модель не позволяет идентифицировать лиц, за которые внесен социальный налог. После этих изменений уровень теневой экономики не снизился, а водители такси остались без социального страхования", - заявили в профсоюзе.

В отрасли пассажирских перевозок уплата социального налога является жизненно важной, поэтому таксисты призывают Минсообщения незамедлительно ввести патентную плату как инструмент уплаты налогов, гарантирующий таксистам социальное страхование.

Латвийский профсоюз таксистов создан в 2008 году.

Фото: Twitter/LTV Ziņu dienests