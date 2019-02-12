﻿ Центр госязыка решил переименовать крафтовое пиво, Mixnews.lv

Центр госязыка решил переименовать крафтовое пиво (20)
Комиссия экспертов по латышскому языку нашла латышское название для крафтового пива, сообщается на сайте Центра госязыка (ЦГЯ).
Вместо международного обозначения craft beer специалисты предлагают использовать в латышском языке точный перевод этого термина — arodalus (от слов arods — "род занятий, профессия" и alus — "пиво").
Экспертная комиссия регулярно оценивает соответствие стандартов, содержащихся в нормативных документах и публикациях, законам о латышском языке, кодифицирует нормы литературного языка и дает заключения по различным языковым вопросам.
Напомним, в ноябре экспертная комиссия Центра госязыка утвердила информативный материал о названиях мировых стран и территорий на латышском языке.
Материал был обновлен в соответствии с изменениями, которые произошли с 2006 года, когда была опубликована предыдущая версия списка названий. В публикации указан международный код государства или территории, традиционное короткое название на латышском, официальное полное название на латышском, название на оригинальном языке, название столицы или административного центра на латышском языке, а также при необходимости - пояснение или предыдущее название.
Так, Аландские острова на латышском языке необходимо называть Olandi, Нидерландские Антильские острова поделены на Karību Nīderlandē (Карибы в Нидерландах) и Kirasao (Кюрасао). В список также попали утвержденные в недавнем времени новые названия государств, например, Королевство Свазиленд изменило свое название на Королевство Эсватини, а бывшая югославская республика Македония - на Северная Македония.
Фото: Flickr/The Ale Guy