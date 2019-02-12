﻿ Центр госязыка решил переименовать крафтовое пиво, Mixnews.lv

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Комиссия экспертов по латышскому языку нашла латышское название для крафтового пива, сообщается на сайте Центра госязыка (ЦГЯ).

Вместо международного обозначения craft beer специалисты предлагают использовать в латышском языке точный перевод этого термина — arodalus (от слов arods — "род занятий, профессия" и alus — "пиво").

Экспертная комиссия регулярно оценивает соответствие стандартов, содержащихся в нормативных документах и публикациях, законам о латышском языке, кодифицирует нормы литературного языка и дает заключения по различным языковым вопросам.

Напомним, в ноябре экспертная комиссия Центра госязыка утвердила информативный материал о названиях мировых стран и территорий на латышском языке.

Материал был обновлен в соответствии с изменениями, которые произошли с 2006 года, когда была опубликована предыдущая версия списка названий. В публикации указан международный код государства или территории, традиционное короткое название на латышском, официальное полное название на латышском, название на оригинальном языке, название столицы или административного центра на латышском языке, а также при необходимости - пояснение или предыдущее название.

Так, Аландские острова на латышском языке необходимо называть Olandi, Нидерландские Антильские острова поделены на Karību Nīderlandē (Карибы в Нидерландах) и Kirasao (Кюрасао). В список также попали утвержденные в недавнем времени новые названия государств, например, Королевство Свазиленд изменило свое название на Королевство Эсватини, а бывшая югославская республика Македония - на Северная Македония.

Фото: Flickr/The Ale Guy