﻿ Центр госязыка решил переименовать крафтовое пиво, Mixnews.lv

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Центр госязыка решил переименовать крафтовое пиво (20)

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Общество | 12 февраля 2019 года, 11:20

Комиссия экспертов по латышскому языку нашла латышское название для крафтового пива, сообщается на сайте Центра госязыка (ЦГЯ).

Вместо международного обозначения craft beer специалисты предлагают использовать в латышском языке точный перевод этого термина — arodalus (от слов arods — "род занятий, профессия" и alus — "пиво").

Экспертная комиссия регулярно оценивает соответствие стандартов, содержащихся в нормативных документах и публикациях, законам о латышском языке, кодифицирует нормы литературного языка и дает заключения по различным языковым вопросам.

Напомним, в ноябре экспертная комиссия Центра госязыка утвердила информативный материал о названиях мировых стран и территорий на латышском языке.

Материал был обновлен в соответствии с изменениями, которые произошли с 2006 года, когда была опубликована предыдущая версия списка названий. В публикации указан международный код государства или территории, традиционное короткое название на латышском, официальное полное название на латышском, название на оригинальном языке, название столицы или административного центра на латышском языке, а также при необходимости - пояснение или предыдущее название.

Так, Аландские острова на латышском языке необходимо называть Olandi, Нидерландские Антильские острова поделены на Karību Nīderlandē (Карибы в Нидерландах) и Kirasao (Кюрасао). В список также попали утвержденные в недавнем времени новые названия государств, например, Королевство Свазиленд изменило свое название на Королевство Эсватини, а бывшая югославская республика Македония - на Северная Македония.

Фото: Flickr/The Ale Guy

Комментарии 20
Нина21 день назад
Вы знаете чем занимается кот когда делать нечего? Так и наш центр языка. Создают видимость работы.
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1231 день назад
"....Комиссия экспертов по латышскому языку нашла латышское название для крафтового пива...." Я худею! И как долго искали? И кто сказал, что это слово будет применяться? Крафт - он и в африке крафт! Ародалус звучит как ПТУ в советское время - ародскола. Спецы, похоже, забыли о некоторых языковых созвучиях , аллегориях и ассоциациях.
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Патриот1 день назад
Байкот латышскому языку!!!!!!!!!!!! Тупые, безмозглые хуторские выродки ЦГЯ! Кучка дебилов решает каким быть латышскуому языку и как должны говорить на нем. Экспертизу проводить не пробывали?!
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