﻿ 300 человек ежегодно лишаются латвийского паспорта, Mixnews.lv

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Ежегодно примерно 300 человек утрачивают статус гражданина или негражданина Латвии в пользу другого государства. Некоторые даже пытаются сохранить сразу два паспорта. Однако подобные уловки так или иначе вскрываются, сообщает пишет lsm.lv.

В прошлом году 262 лица утратили статус гражданина Латвии. Годом ранее латвийского гражданства были лишены 397 персон. В целом же число отказов от гражданства из год в год особо не меняется. Причины аннулирования латвийского гражданства могут быть разными, рассказывает представитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Гиртс Поммерс.

"Когда бы говорим об утрате гражданства Латвии, мы имеем ввиду как отказ от гражданства, так и лишение лица гражданства. Это две разные вещи. Есть лица, которые обращаются с запросом об отказе латвийского гражданства в пользу подданства другого государства. В свою очередь автоматически лишение гражданства происходит тогда, когда мы по различным фактам фиксируем то, что лицо имеет двойное гражданство — например, с Россией, Белоруссией, Украиной, с которыми у Латвии нет соглашения о двойном гражданстве. Мы лишаем лицо гражданства Латвии, также, например, если фиксируем, что гражданин Латвии служит в вооруженных силах стран, не являющихся членами ЕС. Конечно, действия таких лиц угрожают безопасности Латвии", — говорит Поммерс.

Речь, кстати, идет и о негражданах тоже, так как они являются подданными Латвии. Сохранить фиолетовый паспорт одновременно с паспортом другого государства, с которым у Латвии нет соглашения о двойном гражданстве, не получится, пишет портал.

В 2017 году 27 человек были лишены латвийского паспорта после того, как выяснилось, что у них есть еще гражданство России, Украины или Белоруссии. О смене паспорта следует сообщить в УДГМ в течение трех дней после его получения. Иначе ведомство лишит вас латвийского подданства сразу, как только вскроется ухищрение.

Не секрет и то, как отметили в УДГМ, что достаточно сложно от соответствующих учреждений получить какие-либо сведения на запрос, является ли к примеру конкретное лицо гражданином России.

"Если человек сам не указывает, что у него есть российское гражданство, об этом узнать нельзя. Число граждан России в Латвии можно определить только во время российских выборов", — говорит представитель парламентской комиссии по обороне и внутренним делам Айнар Латковскис.

Депутат подчеркивать, что лишить человека гражданства, если он подданный только одного государства — нельзя.

"Многие спрашивают, почему некоторых людей из Латвии не выдворяют в Россию, если они так ее любят. Но страны ООН договорились о том, что без юридического обоснования просто выкинуть из страны человека нельзя", — отмечает Латковскис.

Однако по статистике, за последние годы наибольший интерес к получению российского гражданства проявляли люди старшего поколения — из-за возможности пораньше выйти на пенсию. Сейчас, как рассказали в УДГМ, этот ажиотаж спал.

Впрочем, меркантильный интерес в получении гражданства всегда был, есть и будет. Отдельные наши соотечественники в Великобритании уже заранее меняют латвийский паспорт на британский, опасаясь что Соединенное Королевство, выйдя из ЕС, не будет иметь соглашения о двойном гражданстве со странами ЕС.

"Эти случаи были связаны не только с брексит. Они были и до того. В этом нет ничего такого. Я думаю, всё, что связано с брексит, еще очень малопонятно. Люди заблаговременно пытаются позаботиться о себе, потому как не знают, какими будут отношения ЕС и Британии. Это не только вопрос гражданства, но и экономики, и так далее", — комментирует представитель УДГМ Гирт Поммерс.

В Британии на 1 января были зарегистрированы с 3453 лица с двойным гражданством Латвии и Британии. Мы живем в современном цивилизованном мире, и гражданство страны — это свободный выбор каждого индивида. Но гражданство всегда рассматривалось, как принадлежность, сопричастность человека со страной, ее интересами.

Культуролог Денис Ханов говорит, что времена изменились, и сегодня люди нередко выбирают гражданство чисто из экономических соображений.

"Гражданство является символической связью между отдельным жителем и государством, или жителем и обществом, конкретным человеком и ценностями. Но в то же время мы знаем, что очень многие люди выбирают аспекты, связанные с экономикой и престижем такого гражданства. Всегда будут люди, которые будут обращаться к теме гражданства только из каких-то меркантильных пожеланий или надежд, и это нормально. Мы не можем ожидать, что все поголовно будут это воспринимать как нечто священное или символически важное", — считает Ханов.

Латвия имеет соглашение о двойном гражданстве с почти 40 государствами, в том числе со странами ЕС, НАТО, странами Европейской ассоциации свободной торговли, Австралией, Новой Зеландией и Бразилией.