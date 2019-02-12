﻿ "Поймай - стерилизуй - отпусти": в Кулдиге взялись за уличных котов, Mixnews.lv

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Кулдигская краевая дума начнет в городе программу "поймай - стерилизуй - отпусти" для того, чтобы решить проблему с уличными животными. Самоуправление планирует научить общество брать ответственность за животных, а также ввести другие улучшения, предусмотренные для решения вопроса с бродячими котами и собаками. Об этом сообщила представитель Кулдигской краевой думы Кристине Дублинска.

Было проведено специальное заседание о том, что стоит делать с бродячими животными. На заседании присутствовали ветеринары и представители общества защиты животных Dzīvnieku SOS, которые сделали вывод, что в Кулдиге должен находиться приют для животных, указала Дублинска. Будет ли следить за деятельностью приют общество, коммерсант или самоуправление еще предстоит решить.

Как отметила представитель Кулдигской думы, уже начата программа "поймай - стерилизуй - отпусти", которая помогает остановить неконтролируемое размножение уличных кошек.

Между тем, как указала председатель самоуправления Инга Берзиня, важно понять, что случится со стерилизованными кошками после программы и, кто о них будет заботиться. Берзиня также подчеркнула, что актуальным является и вопрос о нагрузке местных ветеринаров и их возможностях проводить стерилизацию кошек. По этой причине дума в ближайшем времени собирается пригласить практикующих ветеринаров на еще одну беседу, чтобы обсудить успешное осуществление этой программы.

Сообщается, что на заседании присутствующие выразили разные мнения о так называемых кошачьих колониях, которые кто-то подкармливает. Один из местных жителей пожаловался на то, что из-за кошек, живущих в подвалах домов, в помещениях образуется неприятный запах. Другая жительница Кулдиги отметила, что если кошек стерилизовать, они не будут гадить в подвалах, кроме того они помогают бороться с размножением мышей и крыс, которые уничтожают хранящиеся в подвалах запасы овощей и фруктов.

Ветеринар Ояр Ободников подчеркнул, что у каждого животного должен быть хозяин, должна существовать возможность идентифицировать кошку или собаку. Ободников обратил внимание на то, что многие хозяева осознанно игнорируют свои обязанности, прописанные в законодательстве. В других странах Европы даже нельзя представить, чтобы хозяин игнорировал требование чипировать или стерилизовать своего питомца. Ветеринар считает, что за игнорирование требований законодательства, хозяину нужно было бы платить штраф. По словам Ободникова, нужно задуматься и о том, насколько быстро нестерилизованные кошки размножаются, оставляя после себя никому не нужное потомство. Ветеринар уверен, что целью должно быть полное истребление животных, которые живут на улице или в подвалах.

Между тем глава Кулдигской думы на заседании сообщила, что самоуправление планирует активнее сотрудничать с обществом, информируя его об обязанностях людей, которые решили взять домой животное. Также жителей проинформируют о том, что делать в случае, если на улице бродит беспризорная кошка или собака, а также, что делать, если животное находится в беспомощном состоянии.

Для того, чтобы установить порядок того, как действовать с бродячими животными, специалисты самоуправления в скором времени подготовят новые связующие правила.

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