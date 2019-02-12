﻿ Реэмиграция работает? Латышская семья счастлива на родине после 8 лет в Канаде, Mixnews.lv

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К инициированному весной прошлого года оператором мобильной связи Tele2 движению "Латвия работает" присоединились уже 80 работодателей. Несмотря на то, что проект не конкурирует и никак не пересекатеся с государственной программой реэмиграции, благодаря нему в Латвию уже вернулось множество семей. Об этом пишет газета Neatkarīgā.

Издание рассказывает историю Анны Озолы и ее семьи, которая спустя восемь лет проживания в Канаде вернулась в Латвию и смогла благоустроить свою жизнь.

Анна и ее муж уехали в Канаду на год, а вернулись спустя восемь лет. За океаном у них была хорошая работа, самостоятельная жизнь, у них родились двое детей — граждане Канады, рассказывает Neatkarīgā. Анна не скрывает, что решение вернуться в Латвию было в большей степени эмоциональным, нежели прагматичным.

"Мы приняли решение сразу, за один день. Купили билеты и уже через шесть недель летели домой. Вернулись из-за детей, канадская система образования казалась неподходящей. Кроме того, хотели, чтобы дети выучили латышский язык. Но и мы сами чувствовали себя уставшими, было трудно без семьи, друзей, эмоционально тяжело. Так что мы вернулись за ощущениями, ностальгией", - рассказала Анна.

По ее словам, в Канаде они с мужем привыкли к быстрому ритму жизни, они много работали и были материально обеспечены. В связи с этим жизнь в Латвии дается им легче. Анна не считает неуместными социологические опросы о том, сколько эмигранты хотели бы зарабатывать, вернувшись на родину — запросы разных людей могут сильно отличаться.

Анна также рассказала, что в Латвии ей очень быстро удалось найти работу — за один день. Муж, в силу специфики его профессии, искал работу около полугода. По словам Анны, ее коллеги в Латвии, по сравнению с Канадой, более дружелюбны, отзывчивы и эмпатичны.

"Я рада, что я смогла взять лучшее оттуда и использовать это здесь", - заключила Анна.

Как отмечает Neatkarīgā, результаты проекта "Латвия работает" будут оглашены в мае, когда с начала инициативы пройдет ровно год. Цель движения - вернуть в Латвию по крайней мере 1000 человек из тех 170 тысяч латвийских подданных, которые живут и работают за границей.

Фото: Flickr/sbamueller