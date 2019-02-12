﻿ В Видземе мошенник оформил кредиты на 4000 евро на чужое имя, Mixnews.lv

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На минувшей неделе в Видземе на имя мужчины без его ведома было оформлено несколько кредитов, общая сумма которых составила около 4000 евро, сообщила помощница начальника Управления Госполиции Видземского региона Илзе Моте.

Как указали в полиции, пострадавший мужчина встретил на улице незнакомца, который пожаловался ему на проблемы со своими платежными счетами. Во время разговора пострадавшего попросили помочь создать счет в интернет-банке, с помощью которого можно перечислять деньги за границу, за это незнакомец пообещал мужчине вознаграждение.

После разговора мужчина отправился в банк, чтобы подключить услугу интернет-банка и передал новые данные недавнему знакомому.

На следующий день он стал понимать, что сделал неправильное решение. Проверив свой банковский счет, пострадавший понял, что на его имя оформили несколько кредитов в различных кредитных учреждениях, общая сумма которых составляет примерно 4000 евро.

По факту случившегося начат уголовный процесс.

Фото: pixabay.com