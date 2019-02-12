﻿ "Трупы нужно куда-то складывать": в Mežavairogi прокомментировали жуткое видео, Mixnews.lv

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Трупы животных в мусорных баках в приюте Mežavairogi на самом деле являются телами зверей, которые были найдены мертвыми на улице. Такое сообщение было опубликовано на странице приюта в соцсети Facebook.

"Это добыча лишь последних двух дней. Как вам кажется, куда деваются трупы с улиц, дорог и подвалов? Те контейнеры, которые переполняются, позже передаются на переработку. Кому-то это может не нравиться. Но трупы же нужно куда-то складывать. Потому что по непонятной причине хозяева своих животных не ищут", - указано в сообщении.

На странице приюта были также опубликованы фотографии сбитых машинами и найденных на улице мертвых животных. Предупреждаем, слабонервным их лучше не смотреть.

Как ранее писал Mixnews, в соцсети Facebook было опубликовано видео, предположительно снятое на территории приюта для животных Mežavairogi (Кекавская волость), на котором видны контейнеры для отходов, из которых торчат лапы мертвых животных.

Автор видео отметил, что ролик был сделан 7 февраля 2019 года.

В Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), между тем, сообщили,что приют Mežavairogi имеет право хранить трупы в мусорных баках.