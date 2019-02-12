﻿ В Латвии от гриппа умерли еще 12 человек, Mixnews.lv

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На прошлой неделе заболеваемость гриппом в Латвии продолжала, хотя и немного, расти, от болезни за неделю умерли еще 12 человек, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний.

С начала сезона гриппа от этого вируса и вызванных им осложнений скончались 37 человек. Средний возраст умерших - 65 лет, все они страдали хроническими заболеваниями, 31 из них не был привит от гриппа.

В предыдущем сезоне от гриппа умер 91 человек, два года назад - 75.

На прошлой неделе заболеваемость гриппом в Латвии достигло 363 случаев на 100 000 жителей, неделей раньше она составила 362,1 случая на 100 000 жителей.

Во всех включенных в мониторинг городах, кроме Екабпилса, интенсивность заболеваемости гриппом превысила 100 случаев на 100 000 жителей, а самой высокой она была в Валмиере - 588,8 случая на 100 000 жителей.

Больше всего гриппом болели дети в возрасте до четырех лет - 948,1 случая на 100 000 жителей, и в возрасте от пяти до 14 лет - 735,4 случая.

На прошлой неделе с подозрением на грипп были госпитализированы 253 пациента, с вызванной гриппом пневмонией - 79.

Как сообщалось ранее, эпидемия гриппа была объявлена в Латвии 15 января.

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