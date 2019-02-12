﻿ В Латвии от гриппа умерли еще 12 человек, Mixnews.lv

В Латвии от гриппа умерли еще 12 человек (7)
На прошлой неделе заболеваемость гриппом в Латвии продолжала, хотя и немного, расти, от болезни за неделю умерли еще 12 человек, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний.
С начала сезона гриппа от этого вируса и вызванных им осложнений скончались 37 человек. Средний возраст умерших - 65 лет, все они страдали хроническими заболеваниями, 31 из них не был привит от гриппа.
В предыдущем сезоне от гриппа умер 91 человек, два года назад - 75.
На прошлой неделе заболеваемость гриппом в Латвии достигло 363 случаев на 100 000 жителей, неделей раньше она составила 362,1 случая на 100 000 жителей.
Во всех включенных в мониторинг городах, кроме Екабпилса, интенсивность заболеваемости гриппом превысила 100 случаев на 100 000 жителей, а самой высокой она была в Валмиере - 588,8 случая на 100 000 жителей.
Больше всего гриппом болели дети в возрасте до четырех лет - 948,1 случая на 100 000 жителей, и в возрасте от пяти до 14 лет - 735,4 случая.
На прошлой неделе с подозрением на грипп были госпитализированы 253 пациента, с вызванной гриппом пневмонией - 79.
Как сообщалось ранее, эпидемия гриппа была объявлена в Латвии 15 января.
Фото: pixabay.com
планомерно уничтожают.
Не зря они просят днк славян, на них делают
И только в Латвии их нет.Или есть?
Совсем не буду удивлен,судя по причудливым формам гриппа,болезней свиней в массовом количестве и другой разной дрибедени,хотя,как говорят,у нас экологически чистая страна.