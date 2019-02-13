﻿ Подросток уехал из Латвии на заработки и накопил на смену пола, Mixnews.lv

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Житель Латвии Даниэль уехал в Нидерланды с целью накопить денег на операцию по смене пола. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на сюжет телеканала TV3.

Даниэль родился девочкой в одном из городов Латгале, однако всю жизнь чувствовал себя парнем. Впереди у него несколько операций, чтобы сменить пол физиологически. Ради этой цели Даниэль отправился на заработки в Нидерланды, повествует телеканал.

"Я вернулся, потому что хочу сделать все дела по смене пола в Латвии. Во-первых, чтобы было проще сменить документы. Чтобы их поменять, нужно сделать хотя бы одну операцию, тогда не будет всей это возни", - пояснил он журналистам.

Как отмечает телеканал, в Нидерландах Даниэль занимался тяжелым физическим трудом в теплицах. По его словам, зарплата была хорошей, но хозяева забирали свою часть за жилье, питание и даже велосипед, на котором Даниэль добираться до работы. Однако, если жить экономно, то можно накопить, отметил герой сюжета.

"Десять часов каждый день, пять дней в неделю. Классное рабочее время. На руки в неделю получал 320 евро. Так за полгода и накопил", - рассказал он.

Даниэль не скрывал от других работников, что приехал заработать денег на операцию. Остальные воспринимали это без предубеждений, желали удачи, рассказал он.

В Латвии Даниэль нашел единомышленников и работает в организации секс-меньшинств, а также ведет свой блог в YouTube.

По его словам, в Латвии много таких людей, как он. Лучше, чтобы они "вышли из шкафа", влились в общество, а не заканчивали жизнь самоубийством или мучились всю жизнь, подчеркнул Даниэль.