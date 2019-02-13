﻿ Госконтролер въехала в яму и пробила колесо по дороге на Латвийское телевидение, Mixnews.lv

Госконтролер въехала в яму и пробила колесо по дороге на Латвийское телевидение (42)

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Общество | 13 февраля 2019 года, 07:45

Автомобиль госконтролера Элиты Крумини вечером 12 февраля, по дороге на Закюсалу, въехал в яму, в результате чего у машины оказалась повреждена шина. Об этом сообщает LSM.LV.

Круминя, как отмечается, ехала на Закюсалу, чтобы принять участие в программе Латвийского телевидения "Один на один". По словам госконтролера, оставшийся до ЛТВ участок ей пришлось пройти пешком.

Круминя допускает, что проконсультируется в связи с этим происшествием с юристами.

"Мы оценим это с помощью юристов", - заключила глава Госконтроля.

Добавим, как ранее сообщили очевидцы, 11 февраля в рижском районе Милгравис сразу несколько автомобилей из-за ям на дороге повредили колеса, диски, а также получили другие повреждения своих транспортных средств. На некачественное покрытие дорог жалуются многие пользователи соцсетей.

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Комментарии 42
Н-да14 часа назад
Полная катастрофа, как-то раньше так не было, вся Рига в ямах.
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Трава13 часа назад
Вылезла работа дорожного департамента РД. Явное нарушение технологии дорожного покрытия. Нет специалистов. Не привлекают специалистов, чтобы не тратить деньги, лучше "по пилить" эту статью расходов. На работу не принимают специалистов, потому что пристроены все "свои". Рано или поздно это должно было вылезти. На лицо бездарная организация и руководство. В пору по всему городу поставить ограничение 30 км в час (.
5
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Old JEW14 часа назад
С такой комплекцией , как у Элиты и в яму не надо въезжать , колеса отвалятся .
22
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