﻿ Госконтролер въехала в яму и пробила колесо по дороге на Латвийское телевидение, Mixnews.lv

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Автомобиль госконтролера Элиты Крумини вечером 12 февраля, по дороге на Закюсалу, въехал в яму, в результате чего у машины оказалась повреждена шина. Об этом сообщает LSM.LV.

Круминя, как отмечается, ехала на Закюсалу, чтобы принять участие в программе Латвийского телевидения "Один на один". По словам госконтролера, оставшийся до ЛТВ участок ей пришлось пройти пешком.

Круминя допускает, что проконсультируется в связи с этим происшествием с юристами.

"Мы оценим это с помощью юристов", - заключила глава Госконтроля.

Добавим, как ранее сообщили очевидцы, 11 февраля в рижском районе Милгравис сразу несколько автомобилей из-за ям на дороге повредили колеса, диски, а также получили другие повреждения своих транспортных средств. На некачественное покрытие дорог жалуются многие пользователи соцсетей.