﻿ Отменены рейсы airBaltic и Ryanair в Брюссель, Mixnews.lv

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Отменены рейсы airBaltic и Ryanair в Брюссель (2)

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Общество | 13 февраля 2019 года, 08:53

Из-за всеобщей забастовки в Бельгии в среду отменены рейсы латвийской авиакомпании airBaltic и ирландской авиакомпании Ryanair в эту страну, сообщается на сайте Рижского аэропорта.

Отменены рейсы airBaltic из Риги в Брюссель в 7.20 и 16.35 и рейсы из Брюсселя в Ригу с прилетом в 13.00 и 22.20. Также отменен рейс "Ryanair" из Брюсселя в Ригу с прилетом в 20.45 и рейс из Риги в Брюссель в 21.10.

Аэропорты Бельгии закрылись на сутки в связи с всеобщей забастовкой в стране и обслуживают только военные, правительственные и экстренные рейсы.

Ожидается, что из-за забастовки в Бельгии не будут курсировать также поезда, автобусы и трамваи.

Забастовку объявили три крупных профсоюза, которые требуют повышения зарплат. В центре Брюсселя в среду ожидаются демонстрации и митинги протеста.

Комментарии 2
абывыгыды 12 часов назад
Вай диевинь,Вай диевинь,а как же дармоедам добираться,до гейропарламенту?
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факт 12 часов назад
..Верхи не хотят, низы не могут- классика картитализма по Марксу! Хотелось бы меньше революций и переворотов, но..может всё таки социализм..по швейцарски например? ))
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