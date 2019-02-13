﻿ Отменены рейсы airBaltic и Ryanair в Брюссель, Mixnews.lv

Общество |

Из-за всеобщей забастовки в Бельгии в среду отменены рейсы латвийской авиакомпании airBaltic и ирландской авиакомпании Ryanair в эту страну, сообщается на сайте Рижского аэропорта.

Отменены рейсы airBaltic из Риги в Брюссель в 7.20 и 16.35 и рейсы из Брюсселя в Ригу с прилетом в 13.00 и 22.20. Также отменен рейс "Ryanair" из Брюсселя в Ригу с прилетом в 20.45 и рейс из Риги в Брюссель в 21.10.

Аэропорты Бельгии закрылись на сутки в связи с всеобщей забастовкой в стране и обслуживают только военные, правительственные и экстренные рейсы.

Ожидается, что из-за забастовки в Бельгии не будут курсировать также поезда, автобусы и трамваи.

Забастовку объявили три крупных профсоюза, которые требуют повышения зарплат. В центре Брюсселя в среду ожидаются демонстрации и митинги протеста.