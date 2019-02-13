﻿ В Латвии проходит традиционный "День теней", Mixnews.lv

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Сегодня по всей Латвии проходит ежегодная карьерная программа "День теней", в рамках которой школьники посещают предприятия и учреждения, чтобы больше узнать об интересующих их профессиях, сообщили в организации Junior Achievement Latvia.

Во время "Дня теней" школьники смогут ознакомиться с навыками и знаниями, которые необходимы конкретным специалистам, чтобы строить успешную карьеру.

В прошлом году в "Дне теней" участвовали 1542 работодателя, которые предложили школьникам стать "тенями" 8044 специалистов, а число полученных от школьников заявок составило 49 000. Самыми востребованными среди школьников профессиями были программист, врач, диктор радио, бортпроводник.

Добавим, каждый год "День теней" проходит и в редакции радио Baltkom, а также на радио MIX FM 102,7.