﻿ В Латвии проходит традиционный "День теней", Mixnews.lv

В Латвии проходит традиционный "День теней" (3)

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Общество | 13 февраля 2019 года, 09:34

Сегодня по всей Латвии проходит ежегодная карьерная программа "День теней", в рамках которой школьники посещают предприятия и учреждения, чтобы больше узнать об интересующих их профессиях, сообщили в организации Junior Achievement Latvia.

Во время "Дня теней" школьники смогут ознакомиться с навыками и знаниями, которые необходимы конкретным специалистам, чтобы строить успешную карьеру.

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В прошлом году в "Дне теней" участвовали 1542 работодателя, которые предложили школьникам стать "тенями" 8044 специалистов, а число полученных от школьников заявок составило 49 000. Самыми востребованными среди школьников профессиями были программист, врач, диктор радио, бортпроводник.

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Добавим, каждый год "День теней" проходит и в редакции радио Baltkom, а также на радио MIX FM 102,7.

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Комментарии 3
Читатель 12 часов назад
Пустое это дело, баловство. Вот возьмите и проверьте, кем стали тени премьер министров например за все годы участия теней.
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Patriot 12 часов назад
Galvenais, lai jauniesi neklùtu par zaglu un korumpantu ènàm.
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нина4 часа назад
ну вот сами ничего придумать не могут,Путина ругают,а не гнушаются его идеи воровать,может почаще надо к нему прислушиваться,а не к домбраве с иесалниексом !!!
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