﻿ Жаркий февраль: на выходных ожидаются температурные рекорды, Mixnews.lv

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В предстоящие выходные в Латвию поступят теплые воздушные массы из Западной Европы, поэтому возможны первые температурные рекорды в этом году, пишет Diena.lv.

По прогнозам синоптиков, рекорды тепла возможны, если в выходные будет солнечная погода. В соответствии с нынешними прогнозами, в субботу и воскресенье не ожидается существенных осадков, временами будет светить солнце, а температура воздуха повысится до +4..+9 градусов.

До этого самая высокая температура воздуха, которая регистрировалась в Латвии 15-17 февраля, составляла +9 градусов в 1925 году.

Теплее всего будет на востоке Курземе, в Земгале, Риге и на юге Видземе. В воскресенье северо-западный ветер принесет небольшое похолодание.

По прогнозам Global Forecast System, на следующей неделе также ожидается нетипично теплая для февраля погода.