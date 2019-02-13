﻿ Кариньш: пломбы вылетают из зубов из-за ям на дорогах, Mixnews.lv

Кариньш: пломбы вылетают из зубов из-за ям на дорогах (43)

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Общество | 13 февраля 2019 года, 11:37

Премьер-министр Кришьянис Кариньш пока не видит возможностей для быстрого и эффективного участия государства в решении проблемы плохого состояния рижских улиц.

Как Кариньш сказал сегодня в интервью передаче телеканала LNT "900 секунд", хотя его возят на "достаточно хороших лимузинах", из-за ухабов на столичных улицах "чуть ли не пломбы выпадают из зубов". Плохое состояние улиц - это цена, которую жители Риги сейчас платят за проводившуюся долгое время неправильную политику и бездействие. По этому вопросу у него запланирована встреча с министром сообщения Талисом Линкайтсом, добавил он.

"Я не вижу, как это можно легко решить. Это все-таки сфера ответственности Рижской думы. Единственное, что мы теоретически могли бы сделать со стороны правительства, - выделить Рижскому самоуправлению деньги, чтобы оно могло отремонтировать дороги", - сказал Кариньш, отметив, что такая возможность в действительности не рассматривается.

Других инструментов для участия в решении проблем столичных улиц у государства пока нет, признал премьер.

Из-за частных перепадов температуры в последние дни состояние рижских улиц значительно ухудшилось, на их проезжей части образовались глубокие выбоины.

Добавим, как ранее сообщили очевидцы, 11 февраля в рижском районе Милгравис сразу несколько автомобилей из-за ям на дороге повредили колеса, диски, а также получили другие повреждения своих транспортных средств. На некачественное покрытие дорог жалуются многие пользователи соцсетей.

Фото: Flickr/Saeima

Комментарии 43
Мумуму 10 часов назад
Да понятно уже, что такая вонь на тему дорог последние пару недель, чтобы какую-то базу подвести под тезис, что Дума не справляется со своими обязанностями - скучно и не изобретательно.
11
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Саня 10 часов назад
да во всей латвии чуть ли не вылетают, или латвия это только рига?
4
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конечно, 10 часов назад
его в латвии не бывает - он или в риге, или в Брюсселе.
2
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