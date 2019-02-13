﻿ NRA: медики не получают обещанные прибавки к зарплатам, Mixnews.lv

NRA: медики не получают обещанные прибавки к зарплатам (7)

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Общество | 13 февраля 2019 года, 14:47

В феврале медики не дождались обещанного повышения зарплат на 20%. Вместо этого зарплаты некоторым медработникам были повышены всего на 8%, некоторым не повышены совсем, а у отдельных работников, которые еще в прошлом году много работали сверхурочно, даже сократились, пишет Neatkariga. Это вызывает много вопросов, которые остаются без ответа.

Оказывается, повышение на 20% относится не к зарплате каждого конкретного медика, а в известной мере представляет собой эдакую игру чисел, то есть повышение относится к средней зарплате в тарифе за оплаченные государством услуги здравоохранения, и внутри этого тарифа предусмотрено, что в среднем зарплаты действительно вырастут на 20%. В реальности же с зарплатами медиков происходят совершенно другие вещи, подчеркивает газета.

Комментарии 7
Ян 7 часов назад
Шах и мат! Победителей не судят! По больше на выборы ходите, легитимность дали в 52%, вас как лохов в 1337 раз развели, демократия в действии, премьером стал политик чья партия набрала 6% из 52%, то есть по факту 3% поддержки! Лохи это судьба.
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Бирюк 7 часов назад
О каком повышении зарплат мечтания, когда госконтролеру машину ремонтировать надо.
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Макс 7 часов назад
И чем дальше, тем только хуже !
Браво Patriot !!!
Vel nekàd mùsu tauta nedzìvoja tik slikti,kà tagad !
Вот это было бы верным :)
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