﻿ NRA: медики не получают обещанные прибавки к зарплатам, Mixnews.lv

Общество |

В феврале медики не дождались обещанного повышения зарплат на 20%. Вместо этого зарплаты некоторым медработникам были повышены всего на 8%, некоторым не повышены совсем, а у отдельных работников, которые еще в прошлом году много работали сверхурочно, даже сократились, пишет Neatkariga. Это вызывает много вопросов, которые остаются без ответа.

Оказывается, повышение на 20% относится не к зарплате каждого конкретного медика, а в известной мере представляет собой эдакую игру чисел, то есть повышение относится к средней зарплате в тарифе за оплаченные государством услуги здравоохранения, и внутри этого тарифа предусмотрено, что в среднем зарплаты действительно вырастут на 20%. В реальности же с зарплатами медиков происходят совершенно другие вещи, подчеркивает газета.