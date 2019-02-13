﻿ Британский медиарегулятор может ввести санкции против "НТВ Мир Балтия", Mixnews.lv

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Британский медиарегулятор Ofcom намерен рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении лицензиата российского телеканала "НТВ Мир Балтия", который ориентирован на русскоязычных жителей Латвии, за нарушение принципа беспристрастности. Об этом говорится в распространенном 11 февраля докладе Ofcom, пишет NEWSru.com . Информация была также подтверждена Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP) агентству LETA.

Как сообщает агентство LETA, британский медиарегулятор отреагировал на заявление NEPLP и констатировал нарушения закона в двух передачах "Сегодня", которые были показаны "НТВ Мир Балтия" 2 и 3 апреля.

На данный момент Ofcom решает, какие именно штрафные санкции применить в отношении канала. В период с ноября 2014 года лицензиат шестой раз подряд нарушил правила беспристрастного освещения на своих каналах "НТВ Мир Балтика" и "НТВ Мир Литва".

"Ofcom считает это нарушение правил беспристрастности, учитывая предыдущие нарушения лицензиата, серьезным несоблюдением стандартов вещания. По этой причине Ofcom намерен рассмотреть вопрос о наложении установленных законом санкций, приняв во внимание позицию лицензиата по данному вопросу", - говорится в докладе Ofcom.

Ofcom в своем докладе указывает, что передача телеканала "НТВ Мир Балтия" "Сегодня", в которой рассказывалось об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, была недостаточно объективной.

В передачах "Сегодня", которые транслировались 2 и 3 апреля, не соблюдалась подобающая точность и в программах выражались необоснованные мнение и видение случившегося.

NEPLP в своем письме британскому медиарегулятору отметил, что передачи содержат односторонние утверждения о том, что факт отравления мог бы быть фикцией и агрессивной провокацией.

Между тем, как ранее писал Mixnews, 1 февраля NEPLP принял решение приостановить на три месяца ретрансляцию телеканала "Россия РТР".

По мнению представителей совета, такая мера необходима, чтобы обезопасить страну от "пропаганды Кремля" и "защитить свое информационное пространство".

Фото: pixdabay.com