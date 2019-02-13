﻿ В редакции Mixnews и радио Baltkom побывали "тени", Mixnews.lv

В редакции Mixnews и радио Baltkom побывали "тени" (3)

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Общество | 13 февраля 2019 года, 15:21

Сегодня по всей Латвии прошел традиционный «День теней». Во время акции школьники лично следили за работой известных в Латвии людей и должностных лиц, посещали предприятия и учреждения, чтобы больше узнать об интересующих их профессиях.

Цель мероприятия - связать образование с реальной жизнью, помочь учащимся целенаправленно планировать свою карьеру и выбирать будущую профессию.

В редакцию радио BaltkomMix FM 102.7 и портала Mixnews.lv тоже пришли «тени». Три школьницы провели весь день, знакомясь с работой новостного портала и радиостудий, после чего отправились вместе с журналистом редакции в Сейм.

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В прошлом году в "Дне теней" участвовали 1542 работодателя, которые предложили школьникам стать "тенями" 8044 специалистов, а число полученных от школьников заявок составило 49 000. Самыми востребованными среди школьников профессиями были программист, врач, диктор радио, бортпроводник.

Комментарии 3
ЯЯЯ4 часа назад
Как говорится, тени исчезают в полдень,что то подсказывает, что при этом бездарном руководстве в стране эти тени обьявятся но уже действительной явью, но уже в других странах...
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Lolo2 часа назад
Tenj , eto primer !
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Lolo2 часа назад
Es kaadteiz praksee maacijos lai oeguutu to kas ir tgat ,jo zini vairaak jo lielaaka paarlieciuba
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