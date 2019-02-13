﻿ В 2018 году полиция обнаружила 50 плантаций марихуаны, Mixnews.lv

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В прошлом году Государственная полиция из незаконного оборота изъяла наркотики на сумму 4,3 млн евро и обнаружила 50 плантаций марихуаны, сообщается в документе, поданном МВД парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

В 2018 году полиция провела 2199 изъятий наркотиков и прекурсоров объемом около 5,4 млн разовых доз. Также в прошлом году вскрыто два нелегальных цеха по производству наркотиков.

В основном полиция в прошлом году изымала из незаконного оборота марихуану, психотропные препараты, метамфетамин, амфетамин, МДМА и новые наркотические вещества.

В сфере борьбы с нелегальным оборотом наркотиков в прошлом году зарегистрировано 3706 преступлений, что на 1076 больше, чем годом ранее. Полиция пресекла деятельность 439 преступных группировок по распространению наркотиков. В 2017 году было задержано 428 таких групп.

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