﻿ В 2018 году полиция обнаружила 50 плантаций марихуаны, Mixnews.lv

В 2018 году полиция обнаружила 50 плантаций марихуаны (4)

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Общество | 13 февраля 2019 года, 16:42

В прошлом году Государственная полиция из незаконного оборота изъяла наркотики на сумму 4,3 млн евро и обнаружила 50 плантаций марихуаны, сообщается в документе, поданном МВД парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

В 2018 году полиция провела 2199 изъятий наркотиков и прекурсоров объемом около 5,4 млн разовых доз. Также в прошлом году вскрыто два нелегальных цеха по производству наркотиков.

В основном полиция в прошлом году изымала из незаконного оборота марихуану, психотропные препараты, метамфетамин, амфетамин, МДМА и новые наркотические вещества.

В сфере борьбы с нелегальным оборотом наркотиков в прошлом году зарегистрировано 3706 преступлений, что на 1076 больше, чем годом ранее. Полиция пресекла деятельность 439 преступных группировок по распространению наркотиков. В 2017 году было задержано 428 таких групп.

Фото: pixabay.com

Комментарии 4
Бузз-бузз3 часа назад
Логичнее было бы легализовать и чтобы эти люди платили налоги и пополняли ввп. :)
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ну 2 часа назад
конечно,надо легализовать,все равно нарколыг не исправить, пусть курят,ннюхают,колятся, к этим прелестям "свободного мира", надо легализовать прилюдное траханье в жопу ,желательно где побольше народу, а премьером нужно избирать того, кто сам наркот, иначе как жить? надо с наркоманов брать налоги, тогда туристы и прочие сюда повалят,чем не слыханно поднимут "экономику", ну что ? все так?
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Latviešu Patriots2 часа назад
Policija malači, labi strādā! Man tas patīk!
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