﻿ Конституционный суд рассмотрит дело о законности реформы образования, Mixnews.lv

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Конституционный суд (КС) 26 февраля в 10 часов начнет рассматривать соответствие Конституции поправок к закону об образовании, предусматривающих переход образования на государственный язык, сообщила представитель КС Кетия Стразда.

Дело будет рассматриваться на открытом заседании в присутствии его участников. На сайте КС планируется также трансляция заседания в интернете.

Уже сообщалось, что КС возбудил дело о соответствии Конституции Латвии поправок к закону об образовании, предусматривающих полный перевод обучения на государственный язык, по заявлению депутатов парламентской фракции "Согласия".

"Согласие" оспаривает соответствие Конституции и международным обязательствам Латвии поправок, которые "ликвидируют билингвальное образование в средней школе и резко сужают использование языков меньшинств в основной школе". Податели иска считают, что данные поправки к закону об образовании противоречат статьям 1, 91, 112 и 114 Конституции.

Напомним, 22 марта 2018 года Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие начать с 2019/2020 учебного года постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств.

Разработанные Министерством образования и науки поправки предусматривают проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году.

Согласно поправкам, дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) - только на латышском языке.

Переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году - в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году - уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год - всех классов.

Планируется, что правилами Кабинета министров о стандарте государственного основного образования на этапе с 1-го по 6-й класс будут установлены три образца реализации программ образования нацменьшинств, предлагающие в соответствии с законом три разных модели пропорции использования госязыка и языка нацменьшинств. Предполагается, что учебное заведение сможет выбрать одну из них.

Полный перевод на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года.

Поправки провозгласил президент Латвии Раймонд Вейонис.