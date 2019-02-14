﻿ В Mežavairogi трупы животных хранились в мусорных контейнерах с прошлого года, Mixnews.lv

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В среду, 13 февраля, Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) приехала с проверкой в приют Mežavairogi, где были обнаружены мусорные контейнеры с трупами животных, которые хранились таким образом с ноября минувшего года. Часть нарушений приют устранил, сообщила программа "Сегодня вечером" LTV7. Об этом пишет портал rus.lsm.lv.

Представитель ПВС Майрита Риекстиня рассказала журналистам, что во время проверки приют связался с предприятием, которое занимается вывозом тел мертвых животных.

"Контейнеры уже закрыты, как и предусмотрено в нормативных актах. Такого драматического вида, как было показано в социальных сетях, больше нет. Но все нарушения не устранены, хранение не должно быть таким долгим. Но во время проверки приют связался с предприятием, которое вывозит трупы животных — и в ближайшее время их увезут. У контейнеров также неправильная маркировка. Начато административное дело", — указала она.

Как сообщает LTV7, юридическому лицу за такие нарушения грозит штраф от пятнадцати до семисот евро.

Кроме того, приют собирает сбитых на дороге животных, договор о сборе трупов заключен с сорока самоуправлениями. Журналисты отмечают, что в Mežavairogi трупы хранились в переполненных мусорных контейнерах с ноября 2018 года - в контейнера были найдены тела собак, котов и косуль.

Напомним, в соцсети Facebook было опубликовано видео, снятое на территории приюта для животных Mežavairogi (Кекавская волость), на котором видны контейнеры для отходов, из которых торчат лапы мертвых животных.

Автор видео отметил, что ролик был сделан 7 февраля 2019 года.

Фото: flickr.com/photos/mr_serge