﻿ Свидание на пять минут: в Риге пройдет вечеринка Speed dating, Mixnews.lv

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Сегодня во всем мире отмечают День всех влюбленные, а уже в эту субботу, 16 февраля, в Риге пройдет мероприятие Speed dating. Формат подразумевает вечер в приятной компании парней и девушек, которые хотят пообщаться в непринужденной обстановке и хорошо провести вечер.

Организаторы приглашают всех, кто чувствует себя одиноко и хочет познакомиться с новыми людьми.

Speed dating (спид-дейтинг, с англ. — "быстрые свидания") — формат вечеринок мини-свиданий, организованных с целью познакомить людей друг с другом.

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