﻿ Стартует ежегодная кампания по сбору пожертвований для ветеранов, Mixnews.lv

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Стартует ежегодная кампания по сбору пожертвований для ветеранов (7)

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Общество | 16 февраля 2019 года, 11:51

Одинадцатый год подряд общество "9мая.lv" проводит акцию по сбору пожертвований "Помоги ветеранам!". Как и в прошлые годы, все собранные средства пойдут на помощь и подарки ветеранам к 74-й годовщине разгрома нацизма.

В 2018-м году ко Дню Победы волонтеры смогли поздравить 1762 ветерана по всей Латвии. Общество "9мая.lv" благодарит всех, кто помогал все это время и тех, кто присоединяется сейчас.

"Мы призываем всех латвийцев, которые считают День Победы великим праздником, не только жертвовать средства на помощь ветеранам, но и помогать им добрыми делами или хотя бы словами. Самый младший из них уже перешагнул 90-летний рубеж, и ваша поддержка им очень важна", - говорит председатель правления общества "9мая.lv" Вадим Баранник.

Он добавил, что уже несколько лет волонтеры оказывают посильную помощь ветеранам в течение всего года.

"Ребята помогают обратившимся к нам ветеранам в решении различных вопросов – сопровождают на прогулках, помогают добраться до поликлиники, больницы или в санаторий, делают уборку, покупают лекарства и продукты. За год мы отвечаем на более чем 400 призывов о помощи, и все вместе заботимся о бодром здравии тех, кто жертвовал собою ради нашего мира! Если и вы имеете желание и возможность присоединиться к этой акции – добро пожаловать", - сказал Баранник.

Внести свой вклад может как частное, так и юридическое лицо.

Жители Латвии могут сделать пожертвование, позвонив на платный телефон 90006780 (стоимость звонка – 1,42 евро), с помощью кредитной или дебетной карты, заполнив форму для пожертвований на нашем сайте www.9may.lv, или перечислив желаемую сумму в любой валюте на расчетный счет общественной организации "9мая.lv".   Жители других стран (Литва, Эстония, Россия, Украина, Белоруссия, Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция) также могут сделать пожертвование с помощью кредитной или дебетной карты, заполнив форму для пожертвований на нашем сайте www.9may.lv, или перечислив желаемую сумму в любой валюте на расчетный счет общественной организации "9мая.lv".   Реквизиты и расчетный счет для перечислений:

Название организации-получателя: Biedrība 9maijs.lv

Регистрационный номер: 40008128724

Юридический адрес: Raunas iela 44, Rīga, LV-1039, Latvija

Расчетный счет (IBAN): LV51HABA0551021600417

Код банка (BIC/ SWIFT-код): HABALV22

Название банка: "Swedbank" AS   В графе "цель платежа" необходимо написать – Ziedojums. В примечании, пожалуйста, напишите, указывать ли Ваше имя и сумму пожертвования в списке жертвователей на нашем сайте. Имена тех, кто пожертвовал прямо с сайта www.9may.lv, появляются автоматически в списке (если жертвователь просил указать свое имя). Имена тех, кто пожертвовал средства перечислением, вписываются вручную и появляются в списке в течение 1-2 дней.

Если у вас есть какие-либо вопросы по пожертвованиям или Вы знаете ветерана Великой Отечественной войны, которого не удалось поздравить в прошлом году, пожалуйста, пишите по адресу info@9may.lv.

Фото: Mixnews.lv

Комментарии 7
Саня19 минут назад
Перевёл Героям. К 16-му марта купят себе что-нибудь.
А этим мародёрам ни цента не дам. Пусть награбленное из вояжа по Европе в ломбард снесут.
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Miss Ann Thrope8 минут назад
Ебанулись чтоли? Нет в живых никаких ветеранов. Через 20 лет они тоже эти «пожертвования» собирать будут?
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Latviešu Patriots17 минут назад
Lai jau urlas un okupantu pēcteči ziedo citiem okupantiem! Mēs Latvieši to nedarīsim! Mūsu veterāni un varoņi ir 15 un 19 Waffen SS Latviešu Grenadieru divīziju karavīri! GODS KALPOT LATVIJAI TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI!
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