﻿ Стартует ежегодная кампания по сбору пожертвований для ветеранов, Mixnews.lv

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Одинадцатый год подряд общество "9мая.lv" проводит акцию по сбору пожертвований "Помоги ветеранам!". Как и в прошлые годы, все собранные средства пойдут на помощь и подарки ветеранам к 74-й годовщине разгрома нацизма.

В 2018-м году ко Дню Победы волонтеры смогли поздравить 1762 ветерана по всей Латвии. Общество "9мая.lv" благодарит всех, кто помогал все это время и тех, кто присоединяется сейчас.

"Мы призываем всех латвийцев, которые считают День Победы великим праздником, не только жертвовать средства на помощь ветеранам, но и помогать им добрыми делами или хотя бы словами. Самый младший из них уже перешагнул 90-летний рубеж, и ваша поддержка им очень важна", - говорит председатель правления общества "9мая.lv" Вадим Баранник.

Он добавил, что уже несколько лет волонтеры оказывают посильную помощь ветеранам в течение всего года.

"Ребята помогают обратившимся к нам ветеранам в решении различных вопросов – сопровождают на прогулках, помогают добраться до поликлиники, больницы или в санаторий, делают уборку, покупают лекарства и продукты. За год мы отвечаем на более чем 400 призывов о помощи, и все вместе заботимся о бодром здравии тех, кто жертвовал собою ради нашего мира! Если и вы имеете желание и возможность присоединиться к этой акции – добро пожаловать", - сказал Баранник.

Внести свой вклад может как частное, так и юридическое лицо.

Жители Латвии могут сделать пожертвование, позвонив на платный телефон 90006780 (стоимость звонка – 1,42 евро), с помощью кредитной или дебетной карты, заполнив форму для пожертвований на нашем сайте www.9may.lv, или перечислив желаемую сумму в любой валюте на расчетный счет общественной организации "9мая.lv". Жители других стран (Литва, Эстония, Россия, Украина, Белоруссия, Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция) также могут сделать пожертвование с помощью кредитной или дебетной карты, заполнив форму для пожертвований на нашем сайте www.9may.lv, или перечислив желаемую сумму в любой валюте на расчетный счет общественной организации "9мая.lv". Реквизиты и расчетный счет для перечислений:

Название организации-получателя: Biedrība 9maijs.lv

Регистрационный номер: 40008128724

Юридический адрес: Raunas iela 44, Rīga, LV-1039, Latvija

Расчетный счет (IBAN): LV51HABA0551021600417

Код банка (BIC/ SWIFT-код): HABALV22

Название банка: "Swedbank" AS В графе "цель платежа" необходимо написать – Ziedojums. В примечании, пожалуйста, напишите, указывать ли Ваше имя и сумму пожертвования в списке жертвователей на нашем сайте. Имена тех, кто пожертвовал прямо с сайта www.9may.lv, появляются автоматически в списке (если жертвователь просил указать свое имя). Имена тех, кто пожертвовал средства перечислением, вписываются вручную и появляются в списке в течение 1-2 дней.

Если у вас есть какие-либо вопросы по пожертвованиям или Вы знаете ветерана Великой Отечественной войны, которого не удалось поздравить в прошлом году, пожалуйста, пишите по адресу info@9may.lv.

Фото: Mixnews.lv