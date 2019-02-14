﻿ "Вычеркнуть этот день": латвийцы рассказали о желаниях на День св. Валентина (+ОПРОС), Mixnews.lv

"Вычеркнуть этот день": латвийцы рассказали о желаниях на День св. Валентина (+ОПРОС) (22)

фото

Общество | 14 февраля 2019 года, 11:22

Большинство девушек в Латвии мечтают получить в качестве подарка на День св. Валентина кольцо, тогда как очень многие мужчины хотели бы вычеркнуть этот день из календаря. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства социологических исследований SKDS и компании Beteodati.lv.

Участникам опроса, который прошел в декабре прошлого года, предлагалось ответить на вопрос — какой подарок, на их взгляд, является лучшим на День св. Валентина.

Выяснилось, что среди девушек наиболее популярным вариантом является кольцо, его хотели бы получить 22,4% опрошенных. Далее следуют цветы, которые 14 февраля хотели бы получить 21,7% девушек. Около 15% ожидают поцелуй от любимого человека. 14,9% опрошенных девушек в качестве лучшего подарка видят удаление этого дня из календаря. Каждая десятая опрошенная высказалась в пользу повышения зарплаты, 4,8% хотели бы получить шоколад, 3% - духи, 1,9% плюшевого медведя, 1,1% - билет на хоккейный матч. 5,9% девушек не смогли ответить на этот вопрос.

Среди мужчин наиболее популярным вариантом оказался поцелуй от любимой девушки — так ответили 24% опрошенных. 23,5% мужчин заявили, что хотели бы вычеркнуть День св. Валентина из календаря. 17,4% ожидают в качестве подарка цветы, 12% - повышение зарплаты, 6,7% - обручальное кольцо, 3,5% - духи, 3,4% - шоколад, 1,1% - билет на хоккейный матч, 0,9% - плюшевого медведя. Еще 7,6% мужчин не смогли ответить на этот вопрос.

День святого Валентина или День всех влюбленных — праздник, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. Предположительно назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин — Валентин Интерамнский и Валентин Римский.

Между тем, портал Mixnews побеседовал с некоторыми известными рижанами, чтобы узнать, как они относятся ко Дню всех влюбленных. Мнения известных рижан можно прочитать ЗДЕСЬ !

Комментарии 22
Патриот3 часа назад
Это праздник для титульных латышей, они любят друг дружку в жо....у целовать.
9
Ответить
Адельфина3 часа назад
А я просто поздравляю ВСЕХ с этим чудесным и солнечным днем!
И желпю всем счастья и любви! У кого нет любви, желаю найти - настоящую, на всю жизнь!
А у кого есть - сохранить! на всю жизнь! И передать её дальше по цепочке, - детям, внукам, правнукам - любовь и нежность.

О чем тут дискутировать и спорить? В жизни так много серых дней и так мало праздников!
9
Ответить
Святой Валентин3 часа назад
Не самая плохая традиция пришедшая к нам с Запада.Молодежи нравится!
Лично для меня этот праздник проходит мимо.И где то ненравится.Только это
надо решать молодым ,что им нравится.
10
Ответить