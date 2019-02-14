﻿ "Вычеркнуть этот день": латвийцы рассказали о желанных подарках на День св. Валентина, Mixnews.lv

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Большинство девушек в Латвии мечтают получить в качестве подарка на День св. Валентина кольцо, тогда как очень многие мужчины хотели бы вычеркнуть этот день из календаря. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства социологических исследований SKDS и компании Beteodati.lv.

Участникам опроса, который прошел в декабре прошлого года, предлагалось ответить на вопрос — какой подарок, на их взгляд, является лучшим на День св. Валентина.

Выяснилось, что среди девушек наиболее популярным вариантом является кольцо, его хотели бы получить 22,4% опрошенных. Далее следуют цветы, которые 14 февраля хотели бы получить 21,7% девушек. Около 15% ожидают поцелуй от любимого человека. 14,9% опрошенных девушек в качестве лучшего подарка видят удаление этого дня из календаря. Каждая десятая опрошенная высказалась в пользу повышения зарплаты, 4,8% хотели бы получить шоколад, 3% - духи, 1,9% плюшевого медведя, 1,1% - билет на хоккейный матч. 5,9% девушек не смогли ответить на этот вопрос.

Среди мужчин наиболее популярным вариантом оказался поцелуй от любимой девушки — так ответили 24% опрошенных. 23,5% мужчин заявили, что хотели бы вычеркнуть День св. Валентина из календаря. 17,4% ожидают в качестве подарка цветы, 12% - повышение зарплаты, 6,7% - обручальное кольцо, 3,5% - духи, 3,4% - шоколад, 1,1% - билет на хоккейный матч, 0,9% - плюшевого медведя. Еще 7,6% мужчин не смогли ответить на этот вопрос.

Jautājumā gaidītākajām Valentīndienas dāvanām vīriešu un sieviešu viedokļi diezgan būtiski atšķiras. Vīrieši biežāk apmierinātos tikai ar skūpstu,taču sievietēm pirmajā vietā ir saderināšanās gredzens. Līdz ar to nav pārsteigums,ka vīrieši biežāk šo dienu izdzēstu no kalendāra :) pic.twitter.com/topPmaVqFl — Arnis Kaktiņš (@ArnisKaktins) 13 февраля 2019 г.

День святого Валентина или День всех влюбленных — праздник, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. Предположительно назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин — Валентин Интерамнский и Валентин Римский.