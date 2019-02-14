﻿ Создание русско-латышской школы в Чиекуркалнсе оказалось под вопросом, Mixnews.lv

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В рамках оптимизации сети школ Рижская дума должна решить, что делать с единственной в Чиекуркалнсе латышской средней школой им. Я. Порука, где число учеников 10-12-х классов не отвечает критериям закона. Один из вариантов — объединить ее с билингвальной 37-й средней школой и сделать основной, то есть образование в 37-й станет двухпоточным, пишет LSM.LV.

Эти планы вызывают опасения у руководства латышской школы и родителей детей — они считают реорганизацию поспешной. Впрочем, как отмечает Латвийское радио, окончательное решение в думе еще не принято.

Четыре года назад, когда поднимался вопрос о закрытии школы им. Я. Порука, Рижская дума отрицала возможность слияния обеих школ. На заседании думы 12 февраля депутаты были не готовы обсуждать с журналистами этот вопрос, но глава комитета РД по образованию, культуре и спорту Эйжения Алдермане отметила, что готова будет комментировать ситуацию после назначенного на 13 февраля заседания, посвященного оптимизации сети школ в столице. Департамент образования также воздержался от комментариев.

Вице-мэр столицы Олег Буров, со своей стороны, также пояснил, что ждет заседания:

"После этого уже можно о чем-то говорить. План таков, что в городе есть несколько школ с маленьким числом учеников. В школе Я. Порука, которая находится на ул.Гауяс, 241 ученик, в 37-й школе — 159 учеников. Это губительное число учеников. Еще результаты централизованных экзаменов школы Порука. Ну, посмотрим. Математика — 14,17%", — заявил Буров.

В думе считают, что цифры свидетельствуют о необходимости перемен. Буров указал: еще ожидаются дискуссии по поводу того, как и когда именно эти школы можно было бы реорганизовать.

"В данный момент объединения не происходит, поскольку вокруг много разных эмоций, поэтому в данный момент всем нужно успокоится. И тогда мы начнем говорить — когда реально произойдет это объединение, поскольку еще есть классы средней школы в Порука", — добавил Буров.

Оптимизация затронет не только Чиекуркалнс, но и другие рижские районы, указал глава комиссии Ивар Баламовскис.