﻿ Министр: прежде чем разрешить медицинскую марихуану, нужно выслушать мнения врачей, Mixnews.lv

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Перед тем как рассматривать легализацию медицинской марихуаны, необходимо выслушать аргументированные, основанные на доказательствах мнения врачей и фармацевтов, указала министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Она заявила, что вопрос об использовании каннабиса в медицинских целях требует вовлечения экспертов, а также дискуссий на эту тему.

Винькеле считает, что Латвии стоит идти в ногу со временем и развитием событий, однако для начала необходимо выслушать мнения специалистов - врачей и фармацевтов. Только после этого можно начать думать о легализации медикаментов, в составе которых есть марихуана.

Как сообщалось ранее, Европарламент призвал продолжить исследования об использовании марихуаны в медицинских целях и предложил странам Евросоюза использовать возможности, которые предоставляют лекарства, содержащие каннабис.

Кроме того, согласно принятой 13 февраля резолюции, европарламентарии призывают побуждают страны ЕС разрешить врачам выписывать пациентам содержащие марихуану лекарства.