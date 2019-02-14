﻿ Публицист: давайте вспомним и о других мэрах Риги, Mixnews.lv

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Мэры Риги Янис Биркс и Айварс Аксенокс. Фото газеты "Час"

Cотрудничество Рижской думы с чешскими и польскими предприятиями, которые поставляют трамваи, троллейбусы и автобусы под брендами «Škoda» и «Solaris», началось еще в то время, когда у власти были другие политические силы, а не нынешняя коалиция «Согласия» и «Честь служить Риге», пишет обозреватель Neatkarīgā Rīta Avīze Марис Краутманис.

Кратуманис напоминает, что осенью 2007 года новый троллейбус «Škoda» 24Tr Irisbus принял тогдашний мэр Янис Биркс из ТБ/ДННЛ. В свою очередь, сам заказ троллейбусов был сделан еще до того – при мэре Айваре Аксеноксе «Нового времени».

«На презентации «Škoda» 24Tr Irisbus Биркс радостно позировал фотографам вместе с тем же самым председателем правления «Rīgas satiksme» Леоном Бемхенсом, который в декабре прошлого года был арестован в связи с тремя закупками общественного транспорта, сделанными в 2013 и 2016 году. Поднимая бумаги 2008 года, можно увидеть, что 26 мая состоялась закупка 26 «золотых трамваев» «Škoda». А закупка троллейбусов «Škoda» была оформлена в 2007 года, когда мэром Риги был Аксенокс. В свою очередь, общественный транспорт под брендом «Solaris» Рига начала закупать еще в 2001 году», - пишет Краутманис в свое колонке в nra.lv.

Янис Биркс и его предшественники в Тирельском лесничестве

По мнению журналиста, KNAB интересует только период с 2013 по 2016 год, хотя настоящие истоки сотрудничества и переговоры с чешскими и польскими предприятиями надо искать в том времени, когда у власти в Риге были совсем иные персоналии и другие партии, а не Нил Ушаков («Согласие»).

«Если в закупках у «Škoda» трамваев, троллейбусов и автобусов была коррупция, то вряд ли она внезапно появилась в 2013 году, а появление на рижских маршрутах «Škoda» было абсолютно честным и прозрачным», - пишет Краутманис.

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