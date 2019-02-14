﻿ Латвийцам скоро начнут выдавать ID-карты нового образца, Mixnews.lv

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Уже в апреле или, на крайний случай, в мае Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) начнет выдавать жителям удостоверения личности (ID-карты) нового образца. Вскоре ID-карты будут считаться основным документом удостоверения личности в Латвии. Об этом пишет портал Skaties.lv .

Будет видоизменен не только дизайн ID-карт, но и срок годности, и возможности использования электронной подписи, что является одной из главных причин, по которой ID-карты станут основными документами латвийцев.

"Документ, подтверждающий личность и в физическом мире, и в виртуальном. Такую возможность обеспечивает именно ID-карта", - подчеркнул замгоссекретаря Министерства охраны окружающей среды и регионального развития Эдмунд Бельскис.

Как отмечает Skaties.lv, удостоверения личности нынешнего образца действительно только в течение пяти лет, а срок годности новых ID-карт увеличится до 10 лет. Кроме того, ожидается следующее нововведение - возможности э-подписи станут безграничными.

"Здесь надо упомянуть, что паспорт никто не отменяет", - указал Бельскис.

Те жители, которые только недавно сменили паспорт или у них остается еще много времени до конца срока годности, беспокоиться не стоит - паспорт можно будет использовать до конца срока годности, пишет Skaties.lv. Когда наступит время менять документ, будет выдаваться ID-карта, а паспорт станет документом, который будет оформляться по желанию.

Более 800 000 латвийцев уже обзавелись действующими ID-картами. Несмотря на то, что для получения ID-карты нужно заплатить 14,23 евро, документ не становится частной собственностью жителя.

"Документы удостоверения личности принадлежат государству", - указал представитель УДГМ Гиртс Поммерс.

По его словам, многие латвийцы удостоверения личности воспринимают как свое имущество. При получении новой ID-карты, многие жители по разным причинам не могут вернуть старую.

"Если с паспортом люди еще добросовестно обходятся с паспортом, то с удостоверением личности, введенным в 2012 году, все происходит по-другому. Латвийцы сами уничтожают ID-карту или забывают ее дома", - отметил Поммерс.

Как указал представитель УДГМ, если латвиец утверждает, что удостоверение было оставлено дома, скорее всего, ID-карту вообще больше не найти.

Согласно обобщению данных за 2018 год, только в 32 случаях ID-карты были испорчены или уничтожены, а в 4000 случаях - утеряны.

Поммерс подчеркнул, что за невозврат старого документа законом предусмотрен штраф, однако УДГМ его применяет только в повторяющихся случаях - обычно люди отделываются предупреждением.

"Если документ утерян, тогда полагается предупреждение или штраф до 35 евро. Если в течение года нарушение повторяется, штраф выписываем на сумму от 17 до 70 евро", - указал представитель УДГМ.

Как сообщалось ранее, 7 февраля, Сейм во втором чтении одобрил законопроект, согласно которому ID-карты с 2023 года будут обязательным удостоверяющим личность документом для всех жителей Латвии, достигших 15-летнего возраста.

Фото: flickr.com/Herdera Vidusskola