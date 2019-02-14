﻿ Весна пришла раньше: побит температурный рекорд, Mixnews.lv

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14 февраля в Колке столбики термометров поднялись до +6,3 градуса, что на полградуса выше температурного рекорда 14 февраля, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Это первый температурный рекорд, побитый в Латвии с 29 ноября прошлого года - в тот день в Колке температура опустилась до -9 градусов, и был побит рекорд холода, а последние рекорды тепла зафиксированы 6 ноября, когда в Лиепае и Руцаве было +13 градусов.

В Лиепае в среду повторен температурный рекорд 13 февраля, в четверг в Риге и Мерсрагсе повторен рекорд 14 февраля. В Риге потеплело до +6,1 градуса - столько же было в столице в этот день в 1925 году.

Так как средняя температура воздуха уже пять дней подряд превышает ноль градусов, в Латвии началась метеорологическая весна.

В субботу потеплеет до +10 градусов, будут снова побиты температурные рекорды, а в воскресенье станет прохладнее. На следующей неделе теплые дни также будут чередоваться с прохладными, прогнозировали синоптики.

Фото: Pxhere.com