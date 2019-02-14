﻿ Ко Дню всех влюбленных: назван средний размер полового члена латвийца, Mixnews.lv

Ко Дню всех влюбленных: назван средний размер полового члена латвийца (15)
World Data Center определил в ряде стран средний размер полового члена в эрегированном состоянии. Из 88 государств, упомянутых в исследовании, мужчины Латвии занимают 39 место.
Так, при росте 181 см, половой орган среднестатистического латвийского мужчины в состоянии эрекции достигает 14,69 см. Это составляет 8,12% от роста латвийца.
Отмечается, что в различных регионах средняя длина члена в состоянии эрекции может отличаться на семь сантиметров.
Лидером этого списка являются мужчины из Республики Конго (17,93 см), Эквадора (17,61 см), Колумбии (17,03 см). А замыкают таблицу Комбоджа (10,04 см), Северная Корея (9,66 см) и Южная Корея (9,66 см).
Исследователи отмечают, что в некоторых странах было всего несколько десятков респондентов, что не позволило провести репрезентативный опрос.
Фото: pxhere.com
Деградация во всём..
Уебошили Маминю- Латвию..
( а тут про члены.. зазеркалье какое то)
Бедные и несчастные Латыши.
Это ж надо..!?
Сама Латышская Власть -
- вогнала собственных Латышей,
в бедность и нищету.!
И только дерут с несчастных налоги,
поборы за всё.! ( за авто просто жуть!)..
и штрафы.. штрафы.. штрафы.!
"Синекуру надо кормить.! (что б они подавились.!)
по 2000.. 3000. 4000. 5000 .6000.. ..20 000 Евро
ЗП в мес. себе "слуги народа", в Думах гор-х и сельс-х, чиновники, в Советах всяких, Домоупрвлен-х, Лат.Газэ, ЛатЕнерго и т.д. и т.п. установили..
.. и жируют на несчастных Латышах. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А нет.. зато..
.. Лат. язык только ровно.. выпирает
.. будет выпирать..
.. на могильных плитах.