﻿ Ко Дню всех влюбленных: назван средний размер полового члена латвийца, Mixnews.lv

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World Data Center определил в ряде стран средний размер полового члена в эрегированном состоянии. Из 88 государств, упомянутых в исследовании, мужчины Латвии занимают 39 место.

Так, при росте 181 см, половой орган среднестатистического латвийского мужчины в состоянии эрекции достигает 14,69 см. Это составляет 8,12% от роста латвийца.

Отмечается, что в различных регионах средняя длина члена в состоянии эрекции может отличаться на семь сантиметров.

Лидером этого списка являются мужчины из Республики Конго (17,93 см), Эквадора (17,61 см), Колумбии (17,03 см). А замыкают таблицу Комбоджа (10,04 см), Северная Корея (9,66 см) и Южная Корея (9,66 см).

Исследователи отмечают, что в некоторых странах было всего несколько десятков респондентов, что не позволило провести репрезентативный опрос.

Фото: pxhere.com