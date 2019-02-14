﻿ Стало известно, сколько школ закроют в Риге, Mixnews.lv

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В Риге планируется закрыть два учебных заведения, объединить восемь, судьба еще двух учебных заведений будет решаться через год, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

На Югле Рижская основная школа Эзеркрасту будет объединена с Югльской средней школой, занятия будут проходить в обоих зданиях. Зиепниеккалнская начальная школа будет объединена с Рижской 94-й средней школой, занятия продолжатся в обоих зданиях.

Рижская 60-я средняя школа в Пурвциемсе будет объединена с Рижской классической гимназией, занятия продолжатся в обоих зданиях. Вопрос об объединении Рижской 37-й средней школы и Рижской средней школы им. Я.Порукса будет решен через год.

Программа Рижской 7-й основной школы будет передана Рижской 31-й средней школе, а программа Рижской 29-й средней школы - Рижской 46-й средней школе.

Также Рижская санаторная основная школа-интернат будет присоединена к Рижской 5-й основной школе-интернату, занятия будут проходить на ул. Бривибас гатве, 384a, а в освободившемся здании на ул. Стокхолмас, 24, разместятся дошкольные группы.

Объединены будут также несколько центров обучения детей по интересам.

Вопрос о реорганизации учебных заведений предстоит еще рассмотреть комитету Рижской думы по образованию, науке и культуре, а окончательное решение примет Рижская дума.

Фото: Райтис Плаукс, F64 Photo Agency