﻿ Политик Роберт Путнис опубликовал обнаженное фото партнера, Mixnews.lv

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Председатель партии «Прогрессивные» Роберт Путнис на своей странице в Instagram опубликовал фотографию обнаженного мужчины, снабдив ее хештегами «День святого Валентина», «снова влюблен» и «муж» (#valentinesday#inloveagain #husbands).

Низ живота мужчины Путнис закрыл текстом, указывающим, что пара встречает совместно уже 12-ый год любви. На снимке также видны пальцы ног и самого фотографа.

Напомним, в 2015 году Путнис, занимая должность руководителя отдела по политике СМИ Министерства культуры, в своей декларации указал, что его супругом является Дмитрий Марков. Это был первый случай в истории Латвии, когда чиновник в официальном документе указал свою сексуальную ориентацию.

В прошлом году партия "Прогрессивные" не преодолела барьер в 5% и не прошла в Сейм. Между тем, эта политическая сила заручилась поддержкой 2,6% избирателей, что позволяет ей получать от государства 15 тыс. евро в год.