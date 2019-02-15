﻿ Премьер: я не буду ассимилировать детей нацменьшинств, Mixnews.lv

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Премьер-министр Кришьянис Кариньш в эфире LTV7 сказал, что не собирается ассимилировать детей нацменьшинств, но добавил, что хочет видеть общество Латвии сплоченным и интегрированным. Так он прокомментировал свое интервью журналу Playboy в январе 2012 года, где заявлял о том, что рожденные в Латвии русские должны вырасти латышами. Он указывал на то, что интеграция ведет к ассимиляции, что и должно стать целью - "ассимилировать их детей".

"Я не буду ассимилировать ваших детей. Никто не будет ассимилировать ваших детей. С тех пор я понял, что слово "ассимиляция" понимается и воспринимается иначе, чем я думал. Тот термин, который я подразумевал, сейчас называют "интеграция". "Ассимиляция" носит агрессивный привкус. Я вырос в обществе, где ассимиляция и интеграция – доброжелательная и необходимая процедура, которая включает всех в одно общее общество. Как латыш и гражданин Латвии, я не считаю, что число латышей ограничено и что "латышскость" эксклюзивна для этнических латышей. Я из тех, кто придерживается открытых взглядов. Стране пойдет на пользу, если мы все – будь мы этнические латыши, ливы, поляки, русские, белорусы, украинцы и так далее – пришли бы к общей идентичности. Мы говорим "граждане Латвии". У нас просто не хватает слова, которое бы означало "латыши"", - сказал премьер.

Он уточнил, что слово «латыши» воспринимаются как более узкая этническая община.

"Я считаю, что мы все – латыши. Нам надо понимать это. У наших семей разное прошлое. Я допускаю, что вы родились в Латвии в русскоговорящей семье. Я родился в США, в семье, где говорили по-латышски. Есть и другие примеры. Нас связывает эта страна — через систему образования и совместное проживание. И фундаментом являются латышский язык и культура. И нам надо вовлекать людей, интегрировать. И, говоря в этой терминологии, ассимиляция — это то, что констатировали историки. Я этнический лив. Уже более сотни лет никто в нашей семье не говорит на ливском языке, они ассимилировались как латыши. Сперва они интегрировались, а я – результат. Это естественный процесс, которому надо способствовать. Конечно, хорошо, когда человек может сохранить и уважать свою культуру и отдельный язык. Но в стране в целом надо двигаться путем интеграции", - отметил Кариньш.

На вопрос журналиста о том, почему в декларации правительства нет слов "национальные меньшинства" и слова "интеграция", премьер сослался не недостаток времени и ограниченность терминологии.

"Возможно, это недостаток языка и терминологии. У нацменьшинств всегда было свое место в Латвии. Если в декларации это не записано, я принимаю это как обоснованную критику. Написали за две недели, как могли. Не уточнили этот момент. Но мы лучше уточним это в своей работе", - пояснил Кариньш.

Источник: Rus.lsm.lv

Фото: flickr.com/saeima/