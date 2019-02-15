﻿ Большой хоккей под открытым небом: в Пурвциемсе сыграют "Динамо" Рига и "Динамо" Минск, Mixnews.lv

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В пятницу, 15 февраля, под открытым небом – в спортивном комплексе у Рижской 84-й школы на Лиелвардес, 141, рядом с улицей Деглава – начнется поединок команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Рига и "Динамо" Минск. Команды встретятся на ледовой площадке в Пурвциемсе уже во второй раз: в прошлый раз минчане обыграли рижан.

Сама игра начнется в 19:30, но уже с 15:00 в фан-зоне будут проходить различные развлекательные мероприятия. Можно будет приобрести атрибутику "Динамо" Рига, будут работать творческие мастерские, кафе, базарчики, специальная детская зона. Состоится парад суперменов Best Show, будет установлен стенд подвижных фотографий.

На сцене в фан-зоне в 17:00 начнет выступление группа Pulsa efekts – она обеспечит разогрев публики под ритм барабанов. С 17:00 до 18:00 – на сцене группа Dzelzs vilks, с 18:00 до 18:50, а также во время перерывов – выступят Елена Матуле и Friends Band Riga, творческая студия Лиене Шомасе.

Что нужно знать о движении транспорта в связи с хоккейным поединком?

15 февраля, с 16:00 до 23:00 будет закрыто движение для авторанспорта по участку ул. Лиелвардес – от ул. Дзелзавас до Спортивного комплекса Рижской 84-й средней школы.

В свою очередь остановка и стоянка автотраспорта запрещена:

до 15 февраля (23:00) по участку ул. Кришьяниса Барона – в направлении от ул. Радио до бульвара Райниса;

до 15 февраля (23:00) по участку ул. Лиелвардес – от ул. Дзелзавас до Спортивного комплекса Рижской 84-й средней школы.

Также 15 февраля (с 15:00 до 23:00) на месте проведения мероприятия будет запрещено сообщение беспилотных воздушных кораблей.

В связи с проведением хоккейного матча, для удобства болельщиков будут организованы бесплатные рейсы автобусов.

Эти автобусы будут курсировать от улицы Кр.Барона (место остановки – между ул. Радио и бульваром Райниса). Далее автобусы поедут по ул. Кр. Барона, бульвару Райниса, ул. Сатеклес, ул. Валмиерас, ул. А.Деглава – до остановки на ул. А.Сахарова. После игры автобусы отвезут зрителей в центр.

Расписание бесплатных автобусов (время отправления – от ул. Кр.Барона, между ул. Радио и бульваром Райниса):

16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00; 18:15; 18:30; 18:45.

Фото: Riga.lv