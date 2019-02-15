﻿ Из-за "русских" учителей и кебабных: Центр госязыка рассказал о нарушениях, Mixnews.lv

Из-за "русских" учителей и кебабных: Центр госязыка рассказал о нарушениях (26)

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Общество | 15 февраля 2019 года, 11:45

Проверки, проведенные Центром государственного языка (ЦГЯ), выявили недостаточное знание латышского языка учителями школ нацменьшинств.

Как рассказали в ЦГЯ, количество нарушений в сфере государственного языка в Латвии в 2018 году по сравнению с 2017-м выросло на 17%, зафиксировано 460 нарушений.

На рост количества нарушений повлияли проверки в учебных заведениях в преддверии перевода образования только на государственный язык в школах нацменьшинств.

В ЦГЯ не ответили на вопрос, у какого количества учителей знание латышского языка признано недостаточным. О статистике можно будет говорить после окончания проверок и с началом реформы.

Также общее количество нарушений в сфере госязыка выросло после проверок в кебабных.

Как сообщалось, планируется, что в 2019 году курсы по улучшению владения латышским языком окончат более 1000 педагогов, сообщила заместитель директора Агентства латышского языка Даце Даблиня.

Фото: Flickr/Ģirts Raģelis

Комментарии 26
думающий человек1 час назад
Квалификация учителя-предметника школ нацменьшинств не должна определяться его знанием латышского - математика, физика, химия, информатика важны сами по себе, а не я связке с каким-либо языком. Сначала протащили глупый закон, теперь констатируют несоответствие реалий глупому закону, и будут делать всё, чтобы глупость восторжествовала, и всё это за счёт качественных знаний реально полезных наук для страны. Это же что нужно иметь в голове, чтобы счесть знание какого либо языка более приоритетным, чем развитие научного потенциала и интеллектуального капитала страны? :(
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Дык1 час назад
Ента, основополагающее для педагога донести до нерадивого отпрыска все знания и умения коими обладает сам учитель. При этом Латвийская модель образования пытается заставить самого учителя учиться не для того чтобы отдать свои знания, а для того чтобы совершенствовать знания латышского языка самого учителя. При этом и ученик и учитель принадлежат одной языковой группе. Вопрос зачем из людей делать дебилов!
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Valda38 минут назад
beztalkovaia služba kak i naše pravitelstva darmaedav tuniadzev!
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