﻿ Из-за "русских" учителей и кебабных: Центр госязыка рассказал о нарушениях, Mixnews.lv

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Проверки, проведенные Центром государственного языка (ЦГЯ), выявили недостаточное знание латышского языка учителями школ нацменьшинств.

Как рассказали в ЦГЯ, количество нарушений в сфере государственного языка в Латвии в 2018 году по сравнению с 2017-м выросло на 17%, зафиксировано 460 нарушений.

На рост количества нарушений повлияли проверки в учебных заведениях в преддверии перевода образования только на государственный язык в школах нацменьшинств.

В ЦГЯ не ответили на вопрос, у какого количества учителей знание латышского языка признано недостаточным. О статистике можно будет говорить после окончания проверок и с началом реформы.

Также общее количество нарушений в сфере госязыка выросло после проверок в кебабных.

Как сообщалось, планируется, что в 2019 году курсы по улучшению владения латышским языком окончат более 1000 педагогов, сообщила заместитель директора Агентства латышского языка Даце Даблиня.

Фото: Flickr/Ģirts Raģelis