﻿ Одиночный пикет: у Минобразования появился протестующий, Mixnews.lv

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Сегодня, 15 февраля, у здания Министерства образования мужчина требовал вернуть Приекульский техникум, который планируется объединить с Цессиской школой технологий и дизайна.

Как передает корреспондент Mixnews.lv, мужчина стоял у входа в министерство с табличкой "Верните название Преикульскому техникуму".

Напомним, в среду, 13 февраля, недовольный действиями правительства латвиец Айнар Кадишс начал голодовку напротив здания Кабинета министров.

Мужчина установил в сквере напротив здания правительства палатку и разместил различные плакаты, а также флаг Латвии.