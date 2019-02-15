﻿ Одиночный пикет: у Минобразования появился протестующий, Mixnews.lv

Одиночный пикет: у Минобразования появился протестующий (9)
Общество | 15 февраля 2019 года, 11:55
Сегодня, 15 февраля, у здания Министерства образования мужчина требовал вернуть Приекульский техникум, который планируется объединить с Цессиской школой технологий и дизайна.
Как передает корреспондент Mixnews.lv, мужчина стоял у входа в министерство с табличкой "Верните название Преикульскому техникуму".
Напомним, в среду, 13 февраля, недовольный действиями правительства латвиец Айнар Кадишс начал голодовку напротив здания Кабинета министров.
Мужчина установил в сквере напротив здания правительства палатку и разместил различные плакаты, а также флаг Латвии.
аустрис ты ли это))))))))))))))))
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Айнар ,,помидоры,, не отморозишь , пока стоишь в колготках с требованием вернуть ?
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Дружище!!!а ты заметил у всех несогласных с патриотом!!!либо окупанты либо неграждане)))))может его самого депортировать из нашей любимой Латвии!!!!
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