﻿ У науки женское лицо: Латвия в тройке стран ЕС по количеству женщин-ученых, Mixnews.lv

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У науки женское лицо: Латвия в тройке стран ЕС по количеству женщин-ученых (5)

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Общество | 15 февраля 2019 года, 15:25

Латвия вошла в тройку стран Евросоюза, где большинство ученых и инженеров - женщины, сообщает Eurostat. Данные были собраны в честь Международного дня женщин и девочек в науке, пишет Novayagazeta.ee.

Больше всего женщин-ученых зарегистрировано в Литве - 57%. Второе место разделили Болгария и Латвия (по 53%). Также много женщин в португальской науке (51%) и Дании (чуть больше 50%). В Эстонии 61% ученых - мужчины, 39% - женщины.

Меньше всего женщин-ученых в Германии (33%), Финляндии (29%), Венгрии и Люксембурге (по 25%). Всего в Евросоюзе 17,6 миллиона ученых и инженеров, из них 10,5 миллиона (59%) ученых - мужчины и 7,1 миллиона (41%) - женщины.

В 2017 году в Европейском Союзе насчитывалось около 18 миллионов ученых и инженеров. Соотношение мужчин и женщин, посвящающих свою жизнь науке и технике, составило 59% и 41% соответственно.

Международный день женщин и девочек в науке отмечается по решению ООН ежегодно с 2016 года.

Фото: Flickr/Al Q

Комментарии 5
Old JEW1 час назад
Да , в Латвии много ,,ученых,, вот только некому работать,остались пенсионеры ,
алкаши и БОМЖи .
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М Склодовская К1 час назад
Вы чё там совсем окоченели?Если через 150 лет после изучения нами атомов,изучающих основы пидраллы, плетения корзин и лепления глиняных горшков называть "учёными",то деградация этого общества на лицо.
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еТЬ1 час назад
Какие еще ученные? Сидят, юбки протирают, создают видимость, разьезжают за счет бюджета по конференциям, бюджетным туризмом короче занимаются.Давай, где ежегодный доклад, кто, что сделал ? Больше на них тратится чем пользы. КНАБ и ученные это убыточные для бюджета подразделения.
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