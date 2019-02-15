﻿ У науки женское лицо: Латвия в тройке стран ЕС по количеству женщин-ученых, Mixnews.lv

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Латвия вошла в тройку стран Евросоюза, где большинство ученых и инженеров - женщины, сообщает Eurostat. Данные были собраны в честь Международного дня женщин и девочек в науке, пишет Novayagazeta.ee.

Больше всего женщин-ученых зарегистрировано в Литве - 57%. Второе место разделили Болгария и Латвия (по 53%). Также много женщин в португальской науке (51%) и Дании (чуть больше 50%). В Эстонии 61% ученых - мужчины, 39% - женщины.

Меньше всего женщин-ученых в Германии (33%), Финляндии (29%), Венгрии и Люксембурге (по 25%). Всего в Евросоюзе 17,6 миллиона ученых и инженеров, из них 10,5 миллиона (59%) ученых - мужчины и 7,1 миллиона (41%) - женщины.

В 2017 году в Европейском Союзе насчитывалось около 18 миллионов ученых и инженеров. Соотношение мужчин и женщин, посвящающих свою жизнь науке и технике, составило 59% и 41% соответственно.

Международный день женщин и девочек в науке отмечается по решению ООН ежегодно с 2016 года.

Фото: Flickr/Al Q