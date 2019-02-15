﻿ Бедные фермеры? Латвийские крестьяне покупают "люксовые" Porsche и Jaguar, Mixnews.lv

Бедные фермеры? Латвийские крестьяне покупают "люксовые" Porsche и Jaguar (3)

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Общество | 15 февраля 2019 года, 17:14

Вопреки разговорам о неблагополучии латвийских крестьян, многие из них могут позволить себе дорогостоящие автомобили класса люкс, пишет Latviajs Avīze.

Спортивный Jaguar, Porsche, BMW, а также Mercedes Benz, цена которых превышает 100 тысяч евро – такие авто в последние три года как в лизинг, так и на свои средства приобретали некоторые латвийские крестьянские хозяйства, пишет издание.

Сами покупатели при этом, как отмечает LA, отказались отвечать на вопрос, какие функции в их хозяйствах выполняют дорогостоящие автомобили.

"Я не должен это комментировать, это мое дело", - заявил некогда входивший в список латвийских миллионеров владелец крестьянского хозяйства Sējas Арис Бурканс.

Согласно данным Дирекции безопасности дорожного движения, за последние годы число приобретенных крестьянскими хозяйствами дорогих моделей автомобилей заметно возросло.

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В 2016 было приобретено всего пять автомобилей люкс класса, три из них были куплены в лизинг. В 2017 таких машин было приобретено уже десять, из которых четыре были куплены на свои деньги, в том числе внедорожник Porsche Cayenne и спортивное авто Jaguar F-Pace.

Тем временем в прошлом году автопарк крестьянских хозяйств увеличился по крайней мере на девять машин, среди которых был спортивный Jaguar и седан BMW 730D, чья цена в зависимости от комплектации может превышать стоимость в 100 тысяч евро.

Фото: Flickr/BD Wheels; Latvijas Avīze

Комментарии 3
Саня17 минут назад
все эти бабки получены в виде компенсаций за не урожай, то потопы, то засухи, своего на прилавках нечего нет, вот почему то в литве ни засух ни потов не наблюдалось, полки забиты у нас их овощами
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Alex2 минуты назад
Вот и наличка с гейропы , помощь хитропопым "крестьянам" ,бабки для "выравнивания" уровней жизни ,но только не сельского хозяйства
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Нить3 минуты назад
Потомки колхозной партийной элиты.
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