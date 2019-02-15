﻿ В субботу в Латвию заглянет весна: потеплеет до +11, Mixnews.lv

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В субботу в Латвии будет преимущественно солнечная и необычно теплая погода, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха повысится до +5 +11 градусов. Теплее всего будет на побережье Рижского залива в Курземе, а также в Юрмале, Риге и Земгале. Предполагается, что будет побит не только температурный рекорд для 16 февраля, но и рекорд для второй декады месяца.

В Риге в субботу будет солнечно, температура воздуха повысится до +10 градусов.

Источник: Flickr/Laura Celmiņa