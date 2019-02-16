﻿ Поцелуйте невесту! Латвия - в лидерах ЕС по количеству браков, Mixnews.lv

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Поцелуйте невесту! Латвия - в лидерах ЕС по количеству браков (24)

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Общество | 16 февраля 2019 года, 17:15

Латвия вошла в тройку лидеров среди стран Европейского Союза по количеству браков в соотношении к численности населения, свидетельствуют данные европейской статистической службы Eurostat.

Первое место занимают Литва и Румыния. В 2017 году в Литве в среднем насчитывалось 7,5 браков на 1000 жителей, в Румынии – 7,3. За ними следовали Кипр и Латвия (6,8), а также Мальта (6,3).

Самые низкие показатели по количеству браков зафиксированы в Словении (3,1), Италии и Люксембурге (по 3,2), а также Португалии (3,3).

Средний показатель для Евросоюза в целом составляет 4,3 брака в год на 1000 жителей.

Фото: Pexels.com

Комментарии 24
Саня Лось3 часа назад
А ты уже легализовал свой брак со своим любимым подругом)))))))
3
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Алекс4 часа назад
Мы скоро много куда войдем и возглавим разные рейтинги,исходя из малочисленности населения и еще и убывающего каждый день...А когда,по прогнозам Сороса,он развалит ЕС,то Латвия возглвит все то,что еще осталось свободным.
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1
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йих ты!3 часа назад
Это ты в глубину сфинктер мерял, или уже в ширину?
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