﻿ "Очень хреновая ситуация": Ушаков высказался о ямах в Риге, Mixnews.lv

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Мэр Риги Нил Ушаков на своей странице в Facebook прокомментировал ситуацию с плохим дорожным покрытием в столице, на которое с каждым днем поступают все больше жалоб. Градоначальник признал, что ситуация с ямами ужасная, и он не имеет права оправдываться.

«Ситуация с ямами на улицах у нас сейчас хреновая, и даже очень хреновая. Здесь нет никаких сомнений. Это вызывает немало вопросов. Не имею права оправдываться, просто дам несколько объяснений - что делалось или не делалось, и что будет делаться. Я как-то сказал, что на каждую яму в Риге приходится или отремонтированная школа с детским садом, или новый парк, пляж, променад, детская площадка, стадион, музей, поликлиника. После этого портал Delfi сосчитал - с 2009-го года в Риге таким образом был приведен в порядок 541 объект. Значит, в Риге сейчас на улицах не может быть больше 541 ямы.Ям, наверное, сейчас больше, чем 541. Но, говоря об объектах, тоже имеет смысл отметить, что в этот список входят и Луцавсала, и Зиемельблазма, и детский и спортивный комплекс на Барона, и променад в Кенгарагсе, и Художественный музей, и Первая городская больница», - написал Ушаков.

Он подчеркнул, что это был выбор столичной думы, о котором рижан предупреждали, что сначала займутся школами, детскими садами, объектами спорта и отдыха, здравоохранением, а только потом остальным.

«Это было связано и с общим объемом доступных средств. И с тем, что по рижским улицам передвигаются машины из всей страны. До 40% - не из Риги. И здесь важный момент для автоводителей, которые платят дорожный налог. Из 36 миллионов, которые платят рижане, рижский бюджет получает около 10 миллионов. Из дорожного налога, который платят все остальные жители Латвии, рижский бюджет не получает ничего. Это если говорить о финансовой справедливости», - написал Ушаков.

Он пообещал, что все ямы «сколько бы их не было» за весну заделают, отметив, что в этом году ямы начнут заделывать не заплатками, а меняя покрытие большими квадратами.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в аварийном состоянии нынешней зимой находятся 296 км главных государственных автодорог, 1 440 км региональных и 3 764 км местных автодорог, что в совокупности составляет 5 500 км всех дорог Латвии. Для сравнения расстояние от Риги до Лондона и обратно - 4790 км.