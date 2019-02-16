﻿ Бизнес-рассадник: в рижской квартире зарегистрировано 528 фирм, Mixnews.lv

Общество |

В базе данных о всех зарегистрированных в Латвии предприятиях компании Lursoft есть адрес, по которому числятся сразу 528 фирм. Такое количество компаний зарегистрировано в Риге, на улице Виландес 12-3.

По этому адресу обосновались в основном итальянские предприниматели, которые являются должностными лицами многих зарегистрированных предприятий. Если посмотреть на деятельность этих компаний, то в описании указывается «оказание других неквалифицированных индивидуальных услуг» и «исследования общественного мнения».

За пределами столицы наибольшее количество предприятий на одной квартире зарегистрировано в Цесисе по адресу улица Леона Паэгес, 19А-41 - сразу 106 компаний.

Практически все они связаны со сферой таксомоторных перевозок. По большей части в их названии стоит имя «Bort» с последующим номером. Все они ежедневно работают под брендом Baltic Taxi, и часть их них находится в процессе ликвидации.

Источник: Rus.db.lv

Фото: Canva.com